Llegó una esperada herramienta para función ‘DJ’ de Spotify en español, ¿de qué se trata?

La función que cuenta con Inteligencia Artificial es una de las favoritas de los usuarios de la plataforma.

Redacción Tecnología
19 de octubre de 2025, 10:28 p. m.
La función ya está disponible en varios países. | Foto: Getty Images

Spotify ha actualizado la función de DJ que usa la inteligencia artificial en español para introducir las peticiones musicales tanto con voz como con texto, así como acceder a sugerencias personalizadas.

AI DJ se incorporó a la plataforma de música en ‘streaming’ a principios de 2023 como una función de recomendación de contenidos con capacidad para aportar comentarios sobre las canciones según los gustos de los usuarios y los temas que hayan escuchado previamente.

Desde hace un año está también disponible en español y ahora Spotify ha ampliado sus características para este idioma, con lo que permite a los usuarios realizar peticiones musicales tanto con la voz como con texto, como informa en una nota de prensa.

La posibilidad de ver videos musicales en Spotify está disponible en varias plataformas, pero requiere de ciertos ajustes para funcionar correctamente
Spotify ha introducido una nueva función con la Inteligencia Artificial | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Spotify

De las peticiones con voz se encarga DJ Livi (la voz de AI DJ en español), quien se le puede decir, por ejemplo: “Pon reguetón para que mi cocina parezca una discoteca”.

Si se hacen con texto, solo hay que escribir la petición, lo que, según Spotify, está bien para el transporte público o lugares silenciosos.

Y en caso de que los usuarios necesiten un poco de inspiración, podrán elegir entre tres sugerencias personalizadas para empezar su sesión, como “música alegre para romantizar mi trabajo diario” o “música tranquila para contemplar el vacío”.

“Desde que introdujimos las solicitudes de voz a principios de este año, la audiencia de DJ ha aumentado, lo que demuestra cuánto disfrutan los fans interactuando con sus sesiones y dándoles forma“, dice Spotify en un comunicado.

“A partir de hoy, los usuarios Premium pueden pedirle música a DJ en español, enviar solicitudes de texto y recibir sugerencias personalizadas para crear el ambiente perfecto”, agregó la comunicación de la plataforma.

Contexto: OpenAI estaría por cambiar el mundo de la tecnología amenazando a los sistemas operativos Windows y Linux

Si usted quiere utilizar esta herramienta, debe hacerlo de la siguiente manera:

  1. Busque “DJ” en Spotify. 
  2. Presione reproducir y el DJ le ofrecerá una combinación seleccionada de música y comentarios adaptados a usted.
  3. Para cambiar el ambiente, toque el botón DJ en la esquina inferior derecha y dígale al DJ su solicitud por voz o mensaje de texto. 

Cabe recordar que el DJ tiene la capacidad de atender peticiones según el género musical, el estado de ánimo, el artista o la actividad que realices.

Por ejemplo, los usuarios pueden decir: “reproduce música folk cálida para el otoño” o “pon canciones tenebrosas para mi fiesta de Halloween”.

Desde la introducción de esta función, los usuarios han solicitado todo tipo de estilos, que van desde temas para entrenar hasta melodías para relajarse, siendo el country, el hip-hop y el rock algunos de los géneros más demandados.

