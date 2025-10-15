Netflix prepara un nuevo capítulo: junto a Spotify, transformará la manera de disfrutar historias a través de videopódcast

Netflix ha anunciado que a comienzos de 2026 integrará pódcast en formato de vídeo en su plataforma, en colaboración con Spotify y The Ringer. En total, se ofrecerán 16 programas, entre los que se encuentran títulos como The Bill Simmons Podcast, Conspiracy Theories y los espacios dedicados a la NFL, la NBA y la Fórmula 1 producidos por The Ringer.

La plataforma de ‘streaming’, reconocida principalmente por su catálogo de series, películas e incluso videojuegos, busca diversificar su oferta con nuevos formatos de entretenimiento “donde y como los usuarios quieran”. En este sentido, la compañía ha decidido sumar contenido de pódcast en vídeo.

Para hacerlo posible, Netflix se ha aliado con Spotify, que llevará a la plataforma sus videopódcast sobre deportes, cultura, estilo de vida y crímenes reales, producidos por Spotify Studios y The Ringer, según informaron ambas compañías en un comunicado conjunto.

Spotify destacó que esta alianza permitirá conectar más a los fans con sus creadores favoritos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los primeros lanzamientos estarán disponibles en Estados Unidos a comienzos de 2026 y se irán ampliando gradualmente a otros mercados internacionales.

Spotify destacó que esta colaboración “ofrece a los fans más formas de conectar con las historias y voces que aman”, considerándola un “gran avance” en la manera en que el trabajo de los creadores llega al público.

Por su parte, Lauren Smith, vicepresidenta de Licencias de Contenido y Estrategia de Programación de Netflix, explicó que, a medida que los videopódcast ganan popularidad, esta alianza con Spotify les permitirá ofrecer versiones completas en vídeo de los programas, tanto a la audiencia de Netflix como a la de Spotify, enriqueciendo así su propuesta de entretenimiento.

Netflix confirmó que integrará pódcast en formato de vídeo. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Entre los contenidos que se sumarán destacan pódcast sobre estilo de vida y cultura como The Rewatchables, The Big Picture, The Dave Chang Show, Recipe Club y Dissect.

Asimismo, la plataforma incluirá videopódcast deportivos como The Bill Simmons Podcast, The Zach Lowe Show, The Mismatch, The Ringer F1 Show y The Ringer Fantasy Football Show, junto con otros dedicados a la NFL y la NBA. Finalmente, también ofrecerá producciones centradas en crímenes reales, entre ellas Conspiracy Theories y Serial Killers.