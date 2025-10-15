Suscribirse

Tecnología

Netflix prepara un nuevo capítulo: junto a Spotify, transformará la manera de disfrutar historias a través de videopódcast

La compañía busca ampliar su oferta más allá de series, películas y videojuegos, ofreciendo nuevas formas de entretenimiento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
15 de octubre de 2025, 1:56 p. m.
Netflix sumará pódcast en formato de vídeo a partir de 2026 junto a Spotify.
Netflix sumará pódcast en formato de vídeo a partir de 2026 junto a Spotify. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Netflix ha anunciado que a comienzos de 2026 integrará pódcast en formato de vídeo en su plataforma, en colaboración con Spotify y The Ringer. En total, se ofrecerán 16 programas, entre los que se encuentran títulos como The Bill Simmons Podcast, Conspiracy Theories y los espacios dedicados a la NFL, la NBA y la Fórmula 1 producidos por The Ringer.

La plataforma de ‘streaming’, reconocida principalmente por su catálogo de series, películas e incluso videojuegos, busca diversificar su oferta con nuevos formatos de entretenimiento “donde y como los usuarios quieran”. En este sentido, la compañía ha decidido sumar contenido de pódcast en vídeo.

Para hacerlo posible, Netflix se ha aliado con Spotify, que llevará a la plataforma sus videopódcast sobre deportes, cultura, estilo de vida y crímenes reales, producidos por Spotify Studios y The Ringer, según informaron ambas compañías en un comunicado conjunto.

Micrófono
Spotify destacó que esta alianza permitirá conectar más a los fans con sus creadores favoritos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los primeros lanzamientos estarán disponibles en Estados Unidos a comienzos de 2026 y se irán ampliando gradualmente a otros mercados internacionales.

Contexto: Los padres ahora podrán supervisar lo que escuchan sus hijos en Spotify con las nuevas cuentas familiares

Spotify destacó que esta colaboración “ofrece a los fans más formas de conectar con las historias y voces que aman”, considerándola un “gran avance” en la manera en que el trabajo de los creadores llega al público.

Por su parte, Lauren Smith, vicepresidenta de Licencias de Contenido y Estrategia de Programación de Netflix, explicó que, a medida que los videopódcast ganan popularidad, esta alianza con Spotify les permitirá ofrecer versiones completas en vídeo de los programas, tanto a la audiencia de Netflix como a la de Spotify, enriqueciendo así su propuesta de entretenimiento.

Netflix es una plataforma streaming popular en el mundo.
Netflix confirmó que integrará pódcast en formato de vídeo. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Entre los contenidos que se sumarán destacan pódcast sobre estilo de vida y cultura como The Rewatchables, The Big Picture, The Dave Chang Show, Recipe Club y Dissect.

Asimismo, la plataforma incluirá videopódcast deportivos como The Bill Simmons Podcast, The Zach Lowe Show, The Mismatch, The Ringer F1 Show y The Ringer Fantasy Football Show, junto con otros dedicados a la NFL y la NBA. Finalmente, también ofrecerá producciones centradas en crímenes reales, entre ellas Conspiracy Theories y Serial Killers.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Habla familia de recluso asesinado en cárcel de Barranquilla: revelan detalles impactantes de la violenta riña

2. Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al amargo empate de Colombia vs. Canadá: “A parir”

3. Ministro Montealegre pide investigar el patrimonio del procurador Gregorio Eljach: “¿Hay relación de él con personas cercanas al paramilitarismo?”

4. Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy miércoles, 15 de octubre

5. Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: la Fiscalía acusó a alias Gabriela, señalada de entregar el arma al menor homicida

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NetflixSpotifypodcastVideos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.