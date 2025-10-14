Las plataformas de streaming han cautivado a las familias gracias a los contenidos multimedia —como películas, series, música, documentales, programas en vivo o videojuegos— que ofrecen con una conexión a internet y sin necesidad de descargarlos previamente.

Ahora, en el caso de Netflix, decidió ampliar su ecosistema de entretenimiento con una propuesta innovadora. La compañía amplió su catálogo de videojuegos diseñados para televisores inteligentes, una iniciativa que refuerza su apuesta por diversificar su catálogo más allá de lo conocido.

Con esta nueva función, los usuarios podrán acceder a los títulos directamente desde su Smart TV, lo que elimina la necesidad de consolas o equipos adicionales. Además, los jugadores podrán usar su propio celular como mando, lo que facilitará una experiencia accesible, fluida y conectada.

Pocas personas conocen el catálogo de videojuegos de Netflix. | Foto: Getty Images

Con este movimiento, Netflix aspira a consolidarse como una plataforma integral de entretenimiento que combina cine, series y videojuegos, al ofrecer a sus suscriptores una propuesta completa y competitiva frente a otros servicios del mercado.

Los nuevos títulos estarán disponibles en la sección ‘Juegos’ dentro de la aplicación de Netflix para televisores, podrán disfrutarse utilizando el teléfono móvil como control remoto.

Con esta integración, la plataforma amplía su oferta de entretenimiento interactivo, apostando por una categoría centrada en los populares party games, es decir, juegos diseñados para compartir con amigos y familiares, al estilo de los clásicos de mesa pero en versión digital.

¡Entre las propuestas iniciales se destacan LEGO Party!, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp y arty Crashers: Fool Your Friends, títulos que buscan fomentar la diversión colectiva y la competencia amistosa desde la comodidad del hogar, sin necesidad de consolas adicionales ni accesorios externos.

¿Cómo usar un celular para ver Netflix en una TV?

Conectar un dispositivo móvil a un televisor es una forma práctica de disfrutar del contenido de Netflix en una pantalla más grande. Tanto los equipos Android como los de Apple son compatibles con numerosos modelos de Smart TV, que permiten reproducir directamente lo que se está viendo en la aplicación móvil o utilizar el teléfono como un control remoto.

Foto de referencia sobre Netflix | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La aplicación de Netflix para móviles puede sincronizarse fácilmente con televisores y reproductores multimedia compatibles, brindando la posibilidad de controlar la reproducción desde una tableta o un smartphone.

De acuerdo con la página de soporte de ayuda de Netflix, para hacerlo, basta con conectar ambos dispositivos a la misma red wifi, iniciar sesión en la misma cuenta y seleccionar el ícono de transmisión en la app.