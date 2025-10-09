Suscribirse

OpenAI estaría por cambiar el mundo de la tecnología amenazando a los sistemas operativos Windows y Linux

Lo que comenzó como un simple chatbot ahora busca convertirse en el corazón de la experiencia digital.

Redacción Tecnología
10 de octubre de 2025, 3:43 a. m.
El asistente de OpenAI se prepara para dar un salto histórico y cambiar la forma en que se usa la inteligencia artificial.
La compañía de Sam Altman sorprendió al revelar que ChatGPT podría convertirse en el eje de la próxima revolución tecnológica. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Durante años, ChatGPT pasó de ser una curiosidad digital a convertirse en una herramienta indispensable para millones de personas, lo que comenzó como un asistente IA con algunas limitaciones, hoy se convirtió una plataforma que busca cambiar las reglas del juego tecnológico y esto apunta a que el siguiente paso de OpenAI podría desafiar directamente a los grandes sistemas operativos como Windows o Linux.

ChatGPT dejaría de ser solo un chat

En su más reciente evento para desarrolladores, OpenAI reveló un plan ambicioso, transformar ChatGPT en algo más parecido a un sistema operativo que a una simple aplicación.

Según explicó Nick Turley, jefe de producto de la compañía, el objetivo es que los usuarios puedan hacer prácticamente todo sin salir del entorno del chatbot.

OpenAI busca mejorar la experiencia del usuario con actualizaciones y nuevas funciones.
OpenAI trabaja en una nueva etapa que promete modificar por completo el panorama del software moderno. | Foto: Getty Images

La presentación incluyó el App SDK, una herramienta que permitirá a programadores y empresas crear sus propias aplicaciones dentro de ChatGPT y esto además de abrir las puertas a nuevas funciones también representa una oportunidad de negocio para quienes busquen integrar servicios o productos en la plataforma.

Turley comparó la evolución de ChatGPT con la de los navegadores web, espacios que comenzaron siendo simples portales de acceso y terminaron convirtiéndose en el centro del trabajo digital. De acuerdo con ello, ChatGPT ahora podrá ejecutar aplicaciones como Spotify, Canva o Coursera desde una misma interfaz, sin necesidad de cambiar de ventana o software.

Contexto: OpenAI transforma ChatGPT: así funcionará la integración de aplicaciones dentro del chatbot

El posible comienzo de una era para los computadores

Con esta integración, OpenAI pretende impulsar un ecosistema donde los desarrolladores puedan generar ingresos directamente a partir del uso de sus aplicaciones dentro del asistente. En palabras de Turley, se trata del primer paso hacia un entorno donde el chatbot actúe como un centro de operaciones digital, capaz de reunir en un solo lugar herramientas personales, empresariales y de entretenimiento.

Gracias a esta combinación de diseño reforzado y materiales resistentes, el dispositivo —ya sea un portátil, un monitor o incluso un mini PC— queda firmemente sujeto al mobiliario.
ChatGPT apunta a convertirse en una herramienta central capaz de reunir múltiples servicios en un solo espacio. | Foto: Getty Images

Aunque la empresa no confirmó los rumores sobre un posible navegador propio, Turley reconoció que esa posibilidad “resulta muy interesante”, dejando abierta la puerta a nuevas innovaciones.

“Lo que vais a ver en los próximos seis meses es una evolución desde una app útil hacia algo que funciona como un sistema operativo, donde puedes acceder tanto a servicios empresariales como a software tradicional o a otros que nacen directamente en ChatGPT”, señala Turley.

*Con información de Europa Press.

