Mundial 2026: tres tecnologías avanzadas que prometen transformar la forma de vivir el fútbol

Los escenarios seleccionados combinan arquitectura moderna, gran capacidad y tecnología de alto nivel.

Redacción Tecnología
7 de diciembre de 2025, 12:17 p. m.
Así será el Mundial 2026: 16 sedes, avances tecnológicos y el debut del balón Trionda.
Así será el Mundial 2026: 16 sedes, avances tecnológicos y el debut del balón Trionda. | Foto: Getty Images

Desde ya se vive la fiebre del fútbol rumbo al Mundial 2026, mientras millones de fanáticos inician la cuenta regresiva para disfrutar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Para esta edición, la FIFA ha seleccionado 16 sedes oficiales, la cifra más alta desde Corea/Japón 2002. Esta amplia distribución geográfica no solo facilitará una logística más equilibrada, sino que también hará del Mundial 2026 una experiencia más inclusiva y diversa para los aficionados de toda América del Norte y del mundo.

Canadá, México y Estados Unidos afinan detalles para recibir el que será el torneo más grande en la historia del fútbol, un evento sin precedentes que reunirá a millones de seguidores en tres países y marcará un nuevo capítulo para este deporte.

Imagen oficial del Mundial de la FIFA 2026
Imagen oficial del Mundial de la FIFA 2026 | Foto: Foto publicada por la FIFA

Los escenarios elegidos combinan arquitectura moderna, gran capacidad y tecnología de vanguardia. Desde estadios icónicos hasta recintos diseñados para eventos de alto nivel, cada uno será una vitrina para mostrar lo mejor del fútbol global.

Contexto: Panini presentó el álbum oficial del Mundial 2026: cuándo sale, cómo será y más detalles

Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la tecnología que impulsará esta edición, pues ha sido clave en el desarrollo de prácticamente cada detalle del torneo.

Un Mundial revolucionado por los avances tecnológicos

Balón “Trionda”

Uno de los elementos más comentados es el balón original. Según información oficial, presenta texturas en relieve, gráficos en capas y colores vibrantes que lo hacen destacar de inmediato.

El nombre Trionda combina “Tri”, en referencia a los tres países anfitriones, y “Onda”, que alude al movimiento y la energía del fútbol. Además, su estructura de solo cuatro paneles promete mayor estabilidad, aerodinámica y precisión.

Cambios en el VAR

El sistema desde el cual se monitorea todo lo que ocurre en la cancha incorporará tecnología de alto nivel. Para 2026 se implementará un modelo más completo y equitativo, diseñado para no pasar por alto ningún detalle.

The 2026 FIFA Men's World Cup match ball named Trionda is pictured during its unveiling in New York on October 2, 2025. The 2026 FIFA Men's World Cup is scheduled to take place between June and July 2026, with matches being hosted in Mexico, Canada and the US. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Trionda, el balón oficial del Mundial 2026 | Foto: AFP

Gracias a la combinación de múltiples cámaras y algoritmos de triangulación, las jugadas podrán reconstruirse casi de inmediato, ofreciendo una interpretación técnica e imparcial de acciones que antes generaban polémica, según destacó panamericanworld.com.

Transmisiones en alta calidad

No todos los aficionados pueden viajar y asistir a los partidos, por lo que las transmisiones darán un salto significativo. La emisión en 4K se potenciará para ofrecer una calidad superior. Además, se implementarán experiencias de “realidad compartida”, con pantallas esféricas de ultra definición y sistemas de audio envolvente que permitirán vivir cada encuentro desde una nueva dimensión.

FútbolMundial 2026tecnología

