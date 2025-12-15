Nequi presenta fallas este 15 de diciembre: usuarios reportan problemas al navegar por la aplicación

Desde las 9:00 a. m. de este lunes 15 de diciembre, numerosos usuarios comenzaron a reportar en redes sociales una caída generalizada de la aplicación Nequi. De acuerdo con capturas difundidas, al intentar acceder a la plataforma aparece un aviso que señala: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde”.

Según los datos de Downdetector, el sitio encargado de monitorear fallas en aplicaciones a nivel mundial, los reportes de inconvenientes comenzaron a aumentar de forma acelerada desde las 9:00 a. m., superando el centenar de alertas en cuestión de minutos.

Reporte de downdetector.com | Foto: Downdetector

La plataforma señala que los inconvenientes se estarían presentando mayormente en ciudades principales como Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín, mientras que en lugares como Bucaramanga se estarían registrando fallas de forma intermitente, afectando a los usuarios.

Además, los problemas más reportados con el servicio de mensajería son: dificultades con el inicio de sesión (59 %), en el funcionamiento general de la aplicación (32 %) y problemas con la transferencia de fondos (9 %).

Reporte de ciudades de downdetector.com | Foto: Downdetector

SEMANA intentó acceder a la aplicación y únicamente apareció en pantalla un aviso solicitando paciencia: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde…”. Aunque Nequi no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, este mensaje, que también fue reportado por cientos de usuarios, confirmó la caída general de la plataforma.

Vale la pena señalar que no se trata de un hecho aislado. En días recientes, la plataforma ya había presentado fallas que afectaron a los usuarios, impidiéndoles realizar transferencias, recibir dinero, acceder a la aplicación, hacer retiros o efectuar recargas por PSE, e incluso, en algunos casos, bloquear la opción de realizar pagos.

Frente a las caídas inesperadas y los reclamos de los usuarios, Nequi se pronunció para explicar la situación. De acuerdo con la plataforma, la aplicación está en proceso de actualización tecnológica y de migración de parte de su operación a sistemas más modernos alojados en la nube.

“Esta renovación, resultado de más de 18 meses de trabajo con equipos expertos y aliados de talla mundial, permitirá ofrecer un servicio cada vez más confiable y fortalecerá la disponibilidad y estabilidad de la plataforma en el mediano y largo plazo”, informó Nequi.