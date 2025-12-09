Nequi aclara la razón de las constantes caídas que ha sufrido la aplicación durante los últimos días

Nequi ha presentado una serie de caídas en los últimos días, afectando a los usuarios al punto de impedir transferencias, recibir dinero, ingresar a la app, hacer retiros o realizar recargas por PSE, incluso, en algunos casos, se bloquea la posibilidad de efectuar pagos.

Esta situación, que se ha repetido durante los últimos días, ha generado una ola de reclamos en redes sociales, donde los comentarios se han vuelto cada vez más fuertes. Ante este panorama, Nequi se ha pronunciado, dando explicación a lo que está sucediendo.

Un proceso de evolución tecnológica

En un mensaje compartido a sus usuarios, Nequi reconoció que la plataforma ha tenido días con momentos de inestabilidad y aseguró que entiende el impacto que esto puede causar en las personas que dependen de la app para manejar su dinero.

Según detalló, la app se encuentra renovando su tecnología y trasladando parte de su operación a sistemas más modernos basados en la nube.

Nequi recordó que la renovación lleva más de 18 meses de desarrollo junto a equipos especializados y aliados internacionales. | Foto: SEMANA

El objetivo, dijeron, es crear un entorno más robusto, capaz de soportar jornadas en las que se superan los 70 millones de transacciones.

“Esta renovación, resultado de más de 18 meses de trabajo con equipos expertos y aliados de talla mundial, permitirá ofrecer un servicio cada vez más confiable y fortalecerá la disponibilidad y estabilidad de la plataforma en el mediano y largo plazo”, indicó Nequi.

No obstante, mientras se realizan cambios y pruebas, podrían aparecer dificultades como las que han vivido los usuarios recientemente.

Lo que viene mientras se completan los ajustes

Nequi agregó que sigue trabajando para estabilizar por completo la nueva infraestructura y que comunicó la situación de forma abierta para evitar que las personas piensen que se trata de fallas aisladas o sin explicación.

La compañía señaló que “decidió comunicarlo con transparencia para que las personas sepan que se trata de una etapa propia del proceso y no de fallas aisladas”.

En su mensaje, Nequi recalcó que la situación corresponde a una fase prevista y no a errores sin explicación. | Foto: Getty Images

“Durante esta fase, los equipos de Nequi continúan refinando últimos ajustes, todo esto mientras trabajan en alternativas para que las personas puedan mover su plata incluso mientras se completan estas mejoras”, explica la empresa.