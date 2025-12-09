Suscribirse

Tecnología

Nequi aclara la razón de las constantes caídas que ha sufrido la aplicación durante los últimos días

Los usuarios reportaron bloqueos constantes, lo que llevó a la empresa a pronunciarse.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

10 de diciembre de 2025, 1:14 a. m.
Los reportes de caída aumentaron y la plataforma decidió aclarar la situación.
La empresa admitió que trabaja en una modernización que ha generado efectos momentáneos. | Foto: SEMANA

Nequi ha presentado una serie de caídas en los últimos días, afectando a los usuarios al punto de impedir transferencias, recibir dinero, ingresar a la app, hacer retiros o realizar recargas por PSE, incluso, en algunos casos, se bloquea la posibilidad de efectuar pagos.

Esta situación, que se ha repetido durante los últimos días, ha generado una ola de reclamos en redes sociales, donde los comentarios se han vuelto cada vez más fuertes. Ante este panorama, Nequi se ha pronunciado, dando explicación a lo que está sucediendo.

Un proceso de evolución tecnológica

En un mensaje compartido a sus usuarios, Nequi reconoció que la plataforma ha tenido días con momentos de inestabilidad y aseguró que entiende el impacto que esto puede causar en las personas que dependen de la app para manejar su dinero.

Según detalló, la app se encuentra renovando su tecnología y trasladando parte de su operación a sistemas más modernos basados en la nube.

La app de Nequi presentó un fallo masivo en la tarde del 19 de noviembre, afectando a miles de usuarios.
Nequi recordó que la renovación lleva más de 18 meses de desarrollo junto a equipos especializados y aliados internacionales. | Foto: SEMANA

El objetivo, dijeron, es crear un entorno más robusto, capaz de soportar jornadas en las que se superan los 70 millones de transacciones.

“Esta renovación, resultado de más de 18 meses de trabajo con equipos expertos y aliados de talla mundial, permitirá ofrecer un servicio cada vez más confiable y fortalecerá la disponibilidad y estabilidad de la plataforma en el mediano y largo plazo”, indicó Nequi.

No obstante, mientras se realizan cambios y pruebas, podrían aparecer dificultades como las que han vivido los usuarios recientemente.

Contexto: La forma en que puede recargar rápido una cuenta de Nequi desde el celular, sin necesidad de ir al corresponsal bancario

Lo que viene mientras se completan los ajustes

Nequi agregó que sigue trabajando para estabilizar por completo la nueva infraestructura y que comunicó la situación de forma abierta para evitar que las personas piensen que se trata de fallas aisladas o sin explicación.

La compañía señaló que “decidió comunicarlo con transparencia para que las personas sepan que se trata de una etapa propia del proceso y no de fallas aisladas”.

La compañía explicó que sus equipos siguen ajustando detalles mientras preparan opciones que permitan mover dinero sin interrupciones.
En su mensaje, Nequi recalcó que la situación corresponde a una fase prevista y no a errores sin explicación. | Foto: Getty Images

“Durante esta fase, los equipos de Nequi continúan refinando últimos ajustes, todo esto mientras trabajan en alternativas para que las personas puedan mover su plata incluso mientras se completan estas mejoras”, explica la empresa.

Finalmente, recalcó que los fondos y la información personal de sus usuarios permanecen seguros en todo momento, independientemente de los ajustes que se estén realizando en la plataforma.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Inauguran una calle en honor a María Corina Machado y la libertad de Venezuela: este es el país que les rindió el homenaje

2. Irán y Egipto dan su veredicto oficial sobre el “partido del orgullo LGBTIQ+” en la Copa Mundo 2026: revuelo mundial

3. Premio Nobel de la Paz: hay expectativa ante la reaparición de María Corina Machado; así puede ver la ceremonia que se llevará a cabo en Oslo

4. Números de la suerte de Walter Mercado para el 10 de diciembre: podría ganar la lotería en Navidad

5. Bundesliga notifica a Luis Díaz pese a la suspensión: lo premian por obra de arte con Bayern Múnich

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NequicomunicadocaidaNequi fuera de servicio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.