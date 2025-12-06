Nequi presenta fallas este 6 de diciembre: usuarios reportan problemas para ingresar y hacer pagos

En la mañana de este sábado, 6 de diciembre, varios usuarios en distintas regiones del país se vieron sorprendidos al intentar usar Nequi para realizar pagos y transacciones. Según los reportes, la aplicación estaría atravesando una caída repentina que impide el acceso a la plataforma.

Según la información registrada por el portal Downdetector, especializado en monitorear aplicaciones en tiempo real, los reportes comenzaron a aumentar con fuerza desde las 9:00 a. m., superando el centenar en cuestión de minutos.

Reporte de downdetector.com | Foto: Downdetector

Además, la plataforma dejó en evidencia que los inconvenientes se concentran principalmente en ciudades principales como Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.

Entre los fallos reportados por los usuarios y confirmados por la plataforma que monitorea el servicio se encuentran: dificultades para iniciar sesión (69%), problemas con el funcionamiento general de la aplicación (23%) y fallas en las transferencias de dinero (8%).

Nequi es una de las aplicaciones más utilizadas por los colombianos para el manejo de sus recursos económicos. | Foto: Nequi

Como es usual en estos casos, SEMANA verificó e intentó ingresar a la aplicación, pero solo apareció un mensaje en pantalla que pedía paciencia: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde...”.

No obstante, ante las quejas que comenzaron a circular en redes sociales, la plataforma financiera digital respondió a varios comentarios, reconociendo la situación y señalando que “nuestro equipo está trabajando para que la app esté disponible lo más pronto posible”.

A su vez, compartió un enlace desde el cual es posible monitorear en tiempo real el estado del servicio: https://www.nequi.com.co/status.

Por otro lado, es importante recordar que, frente a las fallas presentadas recientemente, la plataforma recomienda no insistir en realizar transacciones, ya que esto podría generar operaciones duplicadas o movimientos sin confirmar. Lo más adecuado es esperar a que el servicio se estabilice por completo antes de intentarlo nuevamente.