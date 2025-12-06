Tecnología
Nequi presenta fallas este 6 de diciembre: usuarios reportan problemas para ingresar y hacer pagos
La ‘app’ estaría experimentando una falla inesperada que impide el ingreso desde tempranas horas del día.
En la mañana de este sábado, 6 de diciembre, varios usuarios en distintas regiones del país se vieron sorprendidos al intentar usar Nequi para realizar pagos y transacciones. Según los reportes, la aplicación estaría atravesando una caída repentina que impide el acceso a la plataforma.
Según la información registrada por el portal Downdetector, especializado en monitorear aplicaciones en tiempo real, los reportes comenzaron a aumentar con fuerza desde las 9:00 a. m., superando el centenar en cuestión de minutos.
Además, la plataforma dejó en evidencia que los inconvenientes se concentran principalmente en ciudades principales como Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.
Entre los fallos reportados por los usuarios y confirmados por la plataforma que monitorea el servicio se encuentran: dificultades para iniciar sesión (69%), problemas con el funcionamiento general de la aplicación (23%) y fallas en las transferencias de dinero (8%).
Como es usual en estos casos, SEMANA verificó e intentó ingresar a la aplicación, pero solo apareció un mensaje en pantalla que pedía paciencia: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde...”.
No obstante, ante las quejas que comenzaron a circular en redes sociales, la plataforma financiera digital respondió a varios comentarios, reconociendo la situación y señalando que “nuestro equipo está trabajando para que la app esté disponible lo más pronto posible”.
A su vez, compartió un enlace desde el cual es posible monitorear en tiempo real el estado del servicio: https://www.nequi.com.co/status.
Por otro lado, es importante recordar que, frente a las fallas presentadas recientemente, la plataforma recomienda no insistir en realizar transacciones, ya que esto podría generar operaciones duplicadas o movimientos sin confirmar. Lo más adecuado es esperar a que el servicio se estabilice por completo antes de intentarlo nuevamente.
La plataforma igualmente aconseja no desinstalar la aplicación, pues el problema no se soluciona reinstalándola. Al tratarse de una falla interna del sistema, eliminar la app podría incluso complicar que el usuario retome su uso con normalidad.