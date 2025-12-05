Tecnología
Se reporta nueva caída en el servicio de Cloudflare que afecta el funcionamiento de múltiples plataformas y sitios web del mundo
Hasta el momento, la compañía informó que sufrió un fallo de red y que ya está trabajando para resolver el problema.
Nuevamente, uno de los servicios más importantes del mundo, Cloudflare, reportó una caída desde muy temprano este viernes 5 de diciembre. La falla afectó a varios sitios web de los que dependen millones de usuarios. Según informó la compañía, ya se encuentran trabajando para resolver el error.
La empresa de seguridad en Internet y gestión de servidores explicó que el fallo impactó el funcionamiento de múltiples páginas web y plataformas como LinkedIn, Zoom y el chatbot Claude de Anthropic a nivel global, aunque aseguró que ya ha implementado una solución inicial.
Nueva caída global de Cloudflare afecta a plataformas como LinkedIn, Zoom y Fortnite
Cloudflare también informó en su página de Estados Unidos que presentó un problema en su red, el cual provocó dificultades para acceder a diversos servicios en todo el mundo. Usuarios en la red social X reportaron afectaciones en Downdetector, LinkedIn, el chatbot de IA Claude, Zoom y el videojuego Fortnite, entre otros.
La compañía detalló que el error afectó a los clientes que utilizan el ‘Panel de Control’ de Cloudflare y a las API relacionadas. Como consecuencia, algunas solicitudes podrían fallar o mostrar mensajes de error.
No obstante, horas después anunció una actualización en la que confirmó haber desplegado una solución y estar monitoreando sus efectos, por lo que el incidente debería quedar resuelto en las próximas horas y los servicios afectados volver a la normalidad.
Este nuevo episodio se suma a otra interrupción global ocurrida en noviembre, que dejó fuera de servicio a plataformas como X, ChatGPT, League of Legends, Movistar, La Caixa, Media Markt, Canva y DownDetector, entre otros.
Como suele ocurrir, las reacciones no se hicieron esperar en X, donde los usuarios aprovecharon para comentar la caída de los servicios, muchas veces acompañando sus publicaciones con humor y memes.
*Con información de Europa Press