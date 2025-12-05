Nuevamente, uno de los servicios más importantes del mundo, Cloudflare, reportó una caída desde muy temprano este viernes 5 de diciembre. La falla afectó a varios sitios web de los que dependen millones de usuarios. Según informó la compañía, ya se encuentran trabajando para resolver el error.

La empresa de seguridad en Internet y gestión de servidores explicó que el fallo impactó el funcionamiento de múltiples páginas web y plataformas como LinkedIn, Zoom y el chatbot Claude de Anthropic a nivel global, aunque aseguró que ya ha implementado una solución inicial.

Error en la red de Cloudflare golpea a grandes plataformas y herramientas de IA. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Nueva caída global de Cloudflare afecta a plataformas como LinkedIn, Zoom y Fortnite

Cloudflare también informó en su página de Estados Unidos que presentó un problema en su red, el cual provocó dificultades para acceder a diversos servicios en todo el mundo. Usuarios en la red social X reportaron afectaciones en Downdetector, LinkedIn, el chatbot de IA Claude, Zoom y el videojuego Fortnite, entre otros.

La compañía detalló que el error afectó a los clientes que utilizan el ‘Panel de Control’ de Cloudflare y a las API relacionadas. Como consecuencia, algunas solicitudes podrían fallar o mostrar mensajes de error.

No obstante, horas después anunció una actualización en la que confirmó haber desplegado una solución y estar monitoreando sus efectos, por lo que el incidente debería quedar resuelto en las próximas horas y los servicios afectados volver a la normalidad.

Cloudflare sufre nueva interrupción global y deja inoperativos varios servicios digitales. | Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

Este nuevo episodio se suma a otra interrupción global ocurrida en noviembre, que dejó fuera de servicio a plataformas como X, ChatGPT, League of Legends, Movistar, La Caixa, Media Markt, Canva y DownDetector, entre otros.

Como suele ocurrir, las reacciones no se hicieron esperar en X, donde los usuarios aprovecharon para comentar la caída de los servicios, muchas veces acompañando sus publicaciones con humor y memes.

internet when cloudfare is down pic.twitter.com/PaDT1GTT0x — Viren (@Virenpanchalx) December 5, 2025

Cloudfare get ur shit together pic.twitter.com/WcxsMElMWH — garnet sedai (@siuandamodred) December 5, 2025