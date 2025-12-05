Suscribirse

Tecnología

Se reporta nueva caída en el servicio de Cloudflare que afecta el funcionamiento de múltiples plataformas y sitios web del mundo

Hasta el momento, la compañía informó que sufrió un fallo de red y que ya está trabajando para resolver el problema.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de diciembre de 2025, 11:15 a. m.
La reciente caída de la red que afectó servicios como X y ChatGPT no fue causada por un ciberataque ni actividad maliciosa.
La reciente caída de la red que afectó diferentes servicios. | Foto: Getty Images

Nuevamente, uno de los servicios más importantes del mundo, Cloudflare, reportó una caída desde muy temprano este viernes 5 de diciembre. La falla afectó a varios sitios web de los que dependen millones de usuarios. Según informó la compañía, ya se encuentran trabajando para resolver el error.

La empresa de seguridad en Internet y gestión de servidores explicó que el fallo impactó el funcionamiento de múltiples páginas web y plataformas como LinkedIn, Zoom y el chatbot Claude de Anthropic a nivel global, aunque aseguró que ya ha implementado una solución inicial.

Error en la red de Cloudflare golpea a grandes plataformas y herramientas de IA.
Error en la red de Cloudflare golpea a grandes plataformas y herramientas de IA. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Nueva caída global de Cloudflare afecta a plataformas como LinkedIn, Zoom y Fortnite

Cloudflare también informó en su página de Estados Unidos que presentó un problema en su red, el cual provocó dificultades para acceder a diversos servicios en todo el mundo. Usuarios en la red social X reportaron afectaciones en Downdetector, LinkedIn, el chatbot de IA Claude, Zoom y el videojuego Fortnite, entre otros.

La compañía detalló que el error afectó a los clientes que utilizan el ‘Panel de Control’ de Cloudflare y a las API relacionadas. Como consecuencia, algunas solicitudes podrían fallar o mostrar mensajes de error.

No obstante, horas después anunció una actualización en la que confirmó haber desplegado una solución y estar monitoreando sus efectos, por lo que el incidente debería quedar resuelto en las próximas horas y los servicios afectados volver a la normalidad.

Cloudflare sufre nueva interrupción global y deja inoperativos varios servicios digitales.
Cloudflare sufre nueva interrupción global y deja inoperativos varios servicios digitales. | Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

Este nuevo episodio se suma a otra interrupción global ocurrida en noviembre, que dejó fuera de servicio a plataformas como X, ChatGPT, League of Legends, Movistar, La Caixa, Media Markt, Canva y DownDetector, entre otros.

Como suele ocurrir, las reacciones no se hicieron esperar en X, donde los usuarios aprovecharon para comentar la caída de los servicios, muchas veces acompañando sus publicaciones con humor y memes.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María José Pizarro celebró entrada de Progresistas al Pacto Histórico y pide el ingreso de la Colombia Humana

2. Las propuestas que le hacen a Verónica Alcocer para que aspire a las elecciones de 2026

3. Juan Carlos Pinzón confirma su entrada a la consulta interpartidista de marzo de 2026

4. Horóscopo para los 12 signos del zodiaco este viernes 5 de diciembre, según Nana Calistar

5. Los temerosos mensajes que llegaron a grupo de WhatsApp del colegio de Valeria Afanador: “Merecen pagar en vida”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

fallas técnicascaidaservicio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.