Fallo en Cloudflare provoca interrupciones en X, ChatGPT y Canva: esto se sabe de la caída que dejó sin servicio a varias webs

Desde la mañana de este martes 18 de noviembre, los usuarios comenzaron a notar fallas en varias aplicaciones populares. Entre ellas, X (la red social de Elon Musk), donde se reportaron problemas para recibir actualizaciones de las últimas publicaciones, tanto en la versión web como móvil, lo que generó gran inquietud en la comunidad.

Sin embargo, X no fue el único servicio afectado. ChatGPT, League of Legends y Canva también experimentaron interrupciones. La causa de esta afectación masiva se atribuyó a un fallo generalizado en Cloudflare, que provocó problemas a nivel mundial.

Dado el impacto, la compañía identificó el inconveniente e informó en su página oficial:

“Cloudflare está experimentando una degradación interna del servicio. Algunos servicios podrían verse afectados de forma intermitente. Estamos trabajando para restablecer el servicio. Les mantendremos informados en cuanto podamos solucionar el problema. Próximamente publicaremos más actualizaciones”.

ChatGPT se ha visto afectado por la caída de Cloudflare. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Es así como la empresa ha estado trabajando para restablecer el servicio y lograr que las diferentes webs y aplicaciones vuelvan a funcionar con normalidad. De acuerdo con información de Europa Press, a muchos de los servicios afectados se les ha mostrado un mensaje que indica: “Por favor, desbloquee challenges.clouflare.com para continuar”.

Por su parte, los problemas en X fueron igualmente notorios: al intentar navegar o realizar alguna búsqueda, los usuarios recibían un mensaje que les impedía continuar: “Los posts no se están cargando en este momento”.

El portal Downdetector, que ofrece información en tiempo real sobre el funcionamiento de las plataformas a partir de los reportes de los usuarios, también ha reflejado la caída de dichos servicios. Aunque se trata de un problema a nivel mundial, en Colombia algunas de las ciudades más afectadas han sido Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Cloudflare sufre fallas este 18 de noviembre. | Foto: Gado via Getty Images

¿Qué es Cloudflare?

Cloudflare es considerada una de las redes más grandes de internet, diseñada para mejorar la seguridad y el rendimiento de las aplicaciones. Funciona mediante una Red de Distribución de Contenido (CDN) y un proxy, lo que le otorga un enorme impacto a nivel global.