Nequi se cae de nuevo: fallas masivas afectan a miles de usuarios este 1 de diciembre
El reporte de fallas y errores al navegar por la aplicación comenzó a presentarse desde el mediodía.
Este lunes, 1 de diciembre, numerosos usuarios alertaron en redes sociales sobre una nueva caída masiva de Nequi. La plataforma, que ya había presentado problemas días atrás, volvió a registrar fallos que impidieron el acceso y las transacciones.
Desde diversas regiones del país, personas que dependen del servicio para realizar pagos y movimientos, reportaron que la aplicación dejó de funcionar repentinamente.
De acuerdo con los datos del portal Downdetector, encargado de monitorear en tiempo real aplicaciones en todo el mundo, los reportes se dispararon rápidamente desde las 12:00 del mediodía, superando los 200 casos en pocos minutos.
Según información de la plataforma, los inconvenientes se concentran principalmente en ciudades principales como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cali, Bucaramanga y Medellín. También en Villavicencio y Armenia se presentan fallas intermitentes.
Además, los errores en el servicio de mensajería se presentan de la siguiente manera: dificultades con el inicio de sesión (68 %), en el funcionamiento general de la aplicación (23 %) y problemas con los pagos (9 %).
SEMANA probó acceder a la aplicación, pero únicamente apareció un mensaje solicitando paciencia: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde...”. Ese anuncio, que muchos usuarios afirmaron haber visto, terminó por evidenciar que la plataforma estaba atravesando una falla generalizada.
A su vez, frente a los reportes de los usuarios en redes sociales, la plataforma financiera digital responde a comentarios confirmando las fallas y asegurando que “estamos presentando intermitencias con algunos de nuestros servicios, estamos revisando qué está sucediendo, te invitamos a estar pendiente del estado de nuestros servicios entrando en nuestra web oficial de status”.
Amig@, estamos presentando intermitencias con algunos de nuestros servicios, estamos revisando qué está sucediendo, te invitamos a estar pendiente del estado de nuestros servicios entrando en nuestra web oficial de status https://t.co/9WhAc9X8be 💜— Nequi (@Nequi) December 1, 2025
Frente a incidentes como el registrado este lunes, 1 de diciembre, la plataforma aconseja evitar repetir las operaciones. Intentarlo varias veces podría generar transacciones duplicadas o movimientos que permanezcan sin procesar. Lo más recomendable es aguardar a que el servicio se normalice por completo antes de intentarlo de nuevo.
Tampoco sugieren desinstalar la aplicación, pues este tipo de errores no se solucionan reinstalando Nequi. Al tratarse de un problema interno de la plataforma, eliminar la app no ayuda y, además, podría retrasar el momento en que el usuario recupere el acceso normal a sus operaciones.