Suscribirse

Tecnología

Nequi se cae de nuevo: fallas masivas afectan a miles de usuarios este 1 de diciembre

El reporte de fallas y errores al navegar por la aplicación comenzó a presentarse desde el mediodía.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

1 de diciembre de 2025, 6:44 p. m.
Nequi es una de las aplicaciones más utilizadas por los colombianos para el manejo de sus recursos económicos.
Nequi es una de las aplicaciones más utilizadas por los colombianos para el manejo de sus recursos económicos | Foto: Nequi

Este lunes, 1 de diciembre, numerosos usuarios alertaron en redes sociales sobre una nueva caída masiva de Nequi. La plataforma, que ya había presentado problemas días atrás, volvió a registrar fallos que impidieron el acceso y las transacciones.

Desde diversas regiones del país, personas que dependen del servicio para realizar pagos y movimientos, reportaron que la aplicación dejó de funcionar repentinamente.

De acuerdo con los datos del portal Downdetector, encargado de monitorear en tiempo real aplicaciones en todo el mundo, los reportes se dispararon rápidamente desde las 12:00 del mediodía, superando los 200 casos en pocos minutos.

Reporte de downdetector.com
Reporte de downdetector.com | Foto: Downdetector

Según información de la plataforma, los inconvenientes se concentran principalmente en ciudades principales como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cali, Bucaramanga y Medellín. También en Villavicencio y Armenia se presentan fallas intermitentes.

Además, los errores en el servicio de mensajería se presentan de la siguiente manera: dificultades con el inicio de sesión (68 %), en el funcionamiento general de la aplicación (23 %) y problemas con los pagos (9 %).

Ciudades afectadas por la caída.
Ciudades afectadas por la caída. | Foto: Downdetector

SEMANA probó acceder a la aplicación, pero únicamente apareció un mensaje solicitando paciencia: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde...”. Ese anuncio, que muchos usuarios afirmaron haber visto, terminó por evidenciar que la plataforma estaba atravesando una falla generalizada.

A su vez, frente a los reportes de los usuarios en redes sociales, la plataforma financiera digital responde a comentarios confirmando las fallas y asegurando que “estamos presentando intermitencias con algunos de nuestros servicios, estamos revisando qué está sucediendo, te invitamos a estar pendiente del estado de nuestros servicios entrando en nuestra web oficial de status”.

Frente a incidentes como el registrado este lunes, 1 de diciembre, la plataforma aconseja evitar repetir las operaciones. Intentarlo varias veces podría generar transacciones duplicadas o movimientos que permanezcan sin procesar. Lo más recomendable es aguardar a que el servicio se normalice por completo antes de intentarlo de nuevo.

Tampoco sugieren desinstalar la aplicación, pues este tipo de errores no se solucionan reinstalando Nequi. Al tratarse de un problema interno de la plataforma, eliminar la app no ayuda y, además, podría retrasar el momento en que el usuario recupere el acceso normal a sus operaciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los constantes señalamientos de la Fiscalía contra la senadora Martha Peralta por el escándalo de corrupción en la UNGRD

2. Caso UNGRD: exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se declararon inocentes

3. Innovan el Giro de Italia para 2026: se oficializan en los cambios que habrá montaña “corta y exigente”

4. Sorteo del Mundial 2026: la primera selección que no enviará delegación a Washington y protesta por “las decisiones tomadas”

5. La TSA confirma nueva tarifa para los viajeros que no tengan estos documentos al momento de pasar por controles de aeropuertos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NequicaidaPlataformas digitales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.