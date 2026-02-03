No es su celular: Nequi presenta fallas este 3 de febrero, afectando a miles de usuarios

Este martes, 3 de febrero, numerosos usuarios alertaron en redes sociales sobre una nueva caída masiva de Nequi. La plataforma, que ya ha presentado problemas días atrás, volvió a registrar fallos que impidieron el acceso y las transacciones de fondos.

Desde diversas regiones del país, personas que dependen del servicio para realizar pagos y movimientos, reportaron que la aplicación ha presentado problemas desde muy temprano, afectando a miles de usuarios.

De acuerdo con los datos del portal Downdetector, encargado de monitorear en tiempo real aplicaciones en todo el mundo, los reportes se dispararon rápidamente desde las 8:30 de la mañana, superando los 100 casos en pocos minutos.

Caída masiva de Nequi este 3 de febrero. Foto: Downdetector

Según información de la plataforma, los inconvenientes se concentran principalmente en ciudades principales como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cali, Bucaramanga y Medellín. También en Armenia se presentan fallas intermitentes.

Además, los errores en el servicio se presentan de la siguiente manera: dificultades con el inicio de sesión (68%), en el funcionamiento general de la aplicación (25%) y problemas con los pagos (7%).

Caída en la plataforma de Nequi. Foto: Downdetector

¿Qué dice Nequi sobre la caída?

Dado que la falla ha impactado a un gran número de usuarios que utilizan la aplicación para efectuar pagos y operaciones clave, SEMANA contactó a la empresa, que confirmó mediante un comunicado que la plataforma está registrando “intermitencias con el acceso”.

“Nuestro equipo está trabajando para solucionarlo. Nuestros usuarios pueden usar mientras tanto la Tarjeta Nequi Visa, digital y física, para hacer sus pagos”, precisó la entidad.

Un descuido de pocos segundos puede salir muy caro al usar billeteras digitales. Foto: Getty Images / Nequi

Frente a la inquietud recurrente de los usuarios sobre la seguridad de su dinero durante este tipo de incidentes, la empresa envió un mensaje de tranquilidad al afirmar que “su plata y su información están seguras”.

Además, compartió un enlace desde el cual es posible monitorear en tiempo real el estado del servicio: https://www.nequi.com.co/status.

“Los invitamos a conocer de primera mano el estado de nuestros servicios a través de la web oficial de estatus de Nequi y de los canales oficiales de Nequi”, concluye el comunicado.