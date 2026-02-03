Tecnología

No es su celular: Nequi presenta fallas este 3 de febrero, afectando a miles de usuarios

El reporte de fallas y errores al navegar por la aplicación comenzó a presentarse desde muy temprano.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
3 de febrero de 2026, 3:33 p. m.
Nequi presenta fallas masivas este 3 de febrero.
Nequi presenta fallas masivas este 3 de febrero. Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y Nequi

Este martes, 3 de febrero, numerosos usuarios alertaron en redes sociales sobre una nueva caída masiva de Nequi. La plataforma, que ya ha presentado problemas días atrás, volvió a registrar fallos que impidieron el acceso y las transacciones de fondos.

No conecte estos aparatos a la red wifi de su casa o podría tener serios problemas por este descuido

Desde diversas regiones del país, personas que dependen del servicio para realizar pagos y movimientos, reportaron que la aplicación ha presentado problemas desde muy temprano, afectando a miles de usuarios.

De acuerdo con los datos del portal Downdetector, encargado de monitorear en tiempo real aplicaciones en todo el mundo, los reportes se dispararon rápidamente desde las 8:30 de la mañana, superando los 100 casos en pocos minutos.

Caída masiva de Nequi este 3 de febrero.
Caída masiva de Nequi este 3 de febrero. Foto: Downdetector

Según información de la plataforma, los inconvenientes se concentran principalmente en ciudades principales como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Cali, Bucaramanga y Medellín. También en Armenia se presentan fallas intermitentes.

Tecnología

Elon Musk habría tomado decisión con Grok que desató polémica por el uso de la inteligencia artificial

Tecnología

No desconecte el router cuando el wifi esté lento: basta con modificar esta opción para duplicar la velocidad del internet

Tecnología

No conecte estos aparatos a la red wifi de su casa o podría tener serios problemas por este descuido

Tecnología

Artemis II ya no despegará en febrero: la NASA aplaza el regreso de la humanidad a la Luna tras más de 50 años de espera

Tecnología

No siga rechazando las insólitas llamadas spam que recibe a diario: con este truco dejará de recibirlas y no volverán a molestarlo

Tecnología

Expertos advierten cómo operan en LinkedIn para engañar y comenzar a espiar toda la información en los celulares

Tecnología

Preste atención si le llegó éste mensaje de jurado de votación: Alcaldía de Bogotá expuso el texto que utilizan para estafar

Tecnología

Si envió dinero por error en Nequi, esta es la nueva opción para recuperarlo fácilmente y sin salir de la aplicación

Consumo inteligente

Este es el tope inembargable de Nequi en 2026; usuarios deben prestar atención a sus movimientos

Consumo inteligente

Nequi confirma cambios que afectarán a los usuarios en 2026; estos son los nuevos topes y reglas que tendrá la app

Además, los errores en el servicio se presentan de la siguiente manera: dificultades con el inicio de sesión (68%), en el funcionamiento general de la aplicación (25%) y problemas con los pagos (7%).

Caída en la plataforma de Nequi.
Caída en la plataforma de Nequi. Foto: Downdetector

¿Qué dice Nequi sobre la caída?

Dado que la falla ha impactado a un gran número de usuarios que utilizan la aplicación para efectuar pagos y operaciones clave, SEMANA contactó a la empresa, que confirmó mediante un comunicado que la plataforma está registrando “intermitencias con el acceso”.

Nuestro equipo está trabajando para solucionarlo. Nuestros usuarios pueden usar mientras tanto la Tarjeta Nequi Visa, digital y física, para hacer sus pagos”, precisó la entidad.

Un descuido de pocos segundos puede salir muy caro al usar billeteras digitales.
Un descuido de pocos segundos puede salir muy caro al usar billeteras digitales. Foto: Getty Images / Nequi

Frente a la inquietud recurrente de los usuarios sobre la seguridad de su dinero durante este tipo de incidentes, la empresa envió un mensaje de tranquilidad al afirmar que “su plata y su información están seguras”.

Además, compartió un enlace desde el cual es posible monitorear en tiempo real el estado del servicio: https://www.nequi.com.co/status.

Estudio lanzó preocupante advertencia sobre el riesgo silencioso del uso prolongado de los chatbots de IA

“Los invitamos a conocer de primera mano el estado de nuestros servicios a través de la web oficial de estatus de Nequi y de los canales oficiales de Nequi”, concluye el comunicado.

Más de Tecnología

Nequi presenta fallas masivas este 6 de diciembre.

No es su celular: Nequi presenta fallas este 3 de febrero, afectando a miles de usuarios

El magnate busca entrenar a Grok, pero los expertos advierten del riesgo de vender tus datos a terceros.

Elon Musk habría tomado decisión con Grok que desató polémica por el uso de la inteligencia artificial

La falta de velocidad en la señal wifi de la casa puede ser causada por un mal ajuste del router.

No desconecte el router cuando el wifi esté lento: basta con modificar esta opción para duplicar la velocidad del internet

Algunas prácticas comunes de los usuarios pueden afectar la experiencia con la red wifi.

No conecte estos aparatos a la red wifi de su casa o podría tener serios problemas por este descuido

Reprogramación estratégica de Artemis II dentro del calendario espacial estadounidense.

Artemis II ya no despegará en febrero: la NASA aplaza el regreso de la humanidad a la Luna tras más de 50 años de espera

Una de las primeras recomendaciones es no contestar llamadas de números desconocidos.

No siga rechazando las insólitas llamadas spam que recibe a diario: con este truco dejará de recibirlas y no volverán a molestarlo

Redes de contacto laboral también están siendo aprovechadas para recolectar datos sensibles.

Expertos advierten cómo operan en LinkedIn para engañar y comenzar a espiar toda la información en los celulares

En medio del calendario electoral, surgió una nueva modalidad de fraude por SMS.

Preste atención si le llegó éste mensaje de jurado de votación: Alcaldía de Bogotá expuso el texto que utilizan para estafar

El acceso gratuito a funciones reservadas para Premium sufrió un bloqueo definitivo.

Google detectó el “truco” que se utilizaba para ver YouTube sin anuncios y lo bloqueó definitivamente

La posibilidad de una interrupción momentánea de una fuerza esencial desató alarma entre millones de usuarios.

Qué tan devastador sería para la humanidad si la Tierra perdiera por 7 segundos la gravedad, según la IA

Noticias Destacadas