OpenAI anuncia novedades para ChatGPT Atlas; estos son los detalles

OpenAI ha actualizado su navegador web impulsado por inteligencia artificial (IA) ChatGPT Atlas para introducir una opción de pestañas verticales y la posibilidad de configurar Google como buscador principal, entre otras opciones.

La compañía liderada por Sam Altman presentó esta nueva herramienta de navegación el pasado mes de octubre como una experiencia agéntica que, además de impulsar la búsqueda, es capaz de hacer tareas por el usuario.

Ahora, OpenAI ha anunciado algunas novedades que ha comenzado a desplegar para mejorar la experiencia de los usuarios, como la implementación de pestañas verticales que, en lugar de abrirse en la parte superior del navegador como es habitual, se abren desde una barra lateral izquierda en formato de columna.

Este cambio de diseño también incluye la posibilidad de redimensionar la barra, así como reordenar las pestañas, que aparecerán en formato de icono. Igualmente, los usuarios también podrán observar un nuevo diseño de interfaz de descargas.

Así lo ha compartido el responsable de producto de ChatGPT Atlas, Adam Fry, a través de una publicación en la red social X, donde ha matizado que para recibir estas actualizaciones bastará con pulsar en la opción de ‘Actualizar’ en la esquina superior derecha. Asimismo, ha adelantado que llegarán más novedades durante la próxima semana.

Las novedades de ChatGPT Atlas no son solo de diseño, OpenAI también ha detallado que los usuarios podrán configurar Google como buscador principal, de manera que el navegador utilizará el motor de búsqueda automáticamente a la hora de llevar a cabo sus investigaciones.

En este sentido, los usuarios verán alrededor de diez fuentes de búsqueda web con el enlace del sitio web en Google en la esquina superior derecha de la pantalla.

Además de todo ello, Fry ha compartido otras novedades como la importación de extensiones, compatibilidad con las claves de acceso de iCloud y configuraciones de acceso rápido como el uso de ‘Control + Tab’ para alternar entre las pestañas usadas más recientemente. Asimismo, ahora también permite seleccionar varias pestañas a la vez con la combinación de ‘Mayus + clic’.

El modo avanzado de voz llega a ChatGPT

Por otra parte, OpenAI ha integrado el modo avanzado de voz directamente en los chats de ChatGPT, de manera que los usuarios pueden hablar con el ‘chatbot’ mediante conversaciones de voz natural y visualizar elementos como imágenes, mapas en tiempo real o la transcripción de la conversación dentro de la misma interfaz.

El modo avanzado de voz es una función que permite interacciones más fluidas mediante respuestas habladas con diferentes voces naturales. Aunque comenzó a desplegarse en septiembre del año pasado, hasta ahora operaba de forma independiente a los chats de texto.

Es decir, los usuarios podían comunicarse con ChatGPT mediante las conversaciones habituales en formato de chat o acceder a una experiencia separada basada en la voz.

Con el fin de facilitar esta interacción, OpenAI ha actualizado ChatGPT para que el modo avanzado de voz esté integrado directamente en los chats. De esta forma, es posible hablar o escribir, ver aparecer las respuestas en tiempo real y revisar mensajes anteriores sin cambiar de entorno.

Para activar el modo de voz avanzado, basta con pulsar el ícono con forma de onda ubicado en el lateral derecho de la barra de escritura. Tras ello, los usuarios podrán iniciar conversaciones por voz con ChatGPT, tal como explicó la compañía en una publicación en la red social X.