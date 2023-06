¿Personas que usan gafas pueden comprar las Apple Vision Pro? Podría costarles ‘un ojo de la cara’

Apple presentó en la WWDC23 su más reciente y novedoso producto, las Vision Pro, unas gafas que combinan la realidad virtual y la realidad aumentada y que prometen ser tan novedosas como en su momento lo fue el iPhone, el iPad, el Apple Watch y los Air Pods.

Desde que se comenzaron a conocer los detalles de este nuevo dispositivo, fueron muchos los comentarios que inundaron las redes sociales sobre su aspecto, características, funciones, aplicaciones y diseño, siendo, la mayoría de ellos, bastante benévolos con la marca de la manzana.

Ahora, unos días después y con los ánimos un poco más calmados, se ha conocido un detalle menor sobre este nuevo hardware que se espera que llegue al mercado el próximo año.

Apple presentó su primer visor de realidad virtual que desafía al propietario de Facebook Meta. - Foto: AFP

Si bien estos lentes tienen diferentes ópticas y se controlan con movimientos oculares, comandos de voz y las manos, no serían tan cómodo para las personas que usan gafas formuladas para atender algún diagnóstico médico en sus ojos.

Esa es la pregunta que justamente intentó resolver Mark Gurman, de Bloomberg, quien indagó al respecto y encontró que el precio de este dispositivo podría ser mucho mayor al de los 3.499 dólares anunciados por la compañía, pues deberían pagar unos 600 dólares más para poder utilizarlas.

La razón, según explicó Gurman, es que Apple debe adicionar un accesorio especial para que los usuarios puedan disfrutar de la realidad virtual y la realidad aumentada. La solución son unos lentes diseñados por Zaiss en colaboración con Apple y el cual está diseñado con un vidrio especial que le permite adaptarse a la pantalla de las Vision Pro. El experto indica que el costo adicional podría ser entre 300 y 600 dólares por par.

Disney tendrá contenido exclusivo para estas gafas. - Foto: Imágenes publicadas en Twitter por el usuario @jmatuk

En conclusión, el precio final de estos lentes para los usuarios que usan gafas sería de unos 4.099 dólares, un poco más de $17 millones al cambio actual; sin embargo, hay que tener en cuenta que la propia Apple ha manifestado que sus gafas no son compatibles con todas las fórmulas oftalmológicas, pues los sensores podrían no contemplar el iris, el cual es el que domina y maneja la interface de este dispositivo.

Vision Pro: desventajas del dispositivo innovador en realidad virtual

Empero y como todos los dispositivos tecnológicos, las gafas no son exentas de tener fallos o desventajas. La primera de estas radica en el precio. Puede no ser vista como un factor negativo, pero el valor que tiene impide que una gran parte de consumidores (incluyendo los fieles a Apple) no puedan adquirirlas ni sacarles provecho. Su precio en el mercado es superior a los MacBookPro y los últimos teléfonos de la marca de la manzana.

Si bien cuentan con personalización para el usuario, el dispositivo es bastante pesado, correspondiendo a 600 gramos. Esto puede ser incómodo para las personas que deseen usar las gafas durante varias horas, afectando su cuello y cansándose en mayor medida. Del mismo modo, el hecho que las Vision Pro no sean inalámbricas implica que haya que estar en un lugar en concreto, sin la posibilidad en ciertos casos de descansar la cabeza.

Las Apple Vision Pro se podrán controlar con movimientos de las manos, ojos y la voz. - Foto: Oficial de Apple

La batería es otro punto negativo, debido a que -al igual que el mito con los productos Apple-, tiende a durar poco (dos horas). Este tiempo puede ser insuficiente para los usuarios que quieren sumergirse durante varias horas en la realidad virtual. La privacidad también juega en contra, debido a que las gafas contarán con demasiada información de los usuarios, desde sus datos personales hasta el entorno que los rodea. Por lo tanto, hay que tener cuidado con qué tanto material se les proporciona.

El último aspecto desventajoso es la competencia que tiene en el mercado. A pesar de ser innovadora en su sector, deberá pelear contra lo que ha hecho Meta, principalmente con las gafas Quest 3, las cuales cuentan con un valor menor y se lanzarán en menor tiempo que el dispositivo de Apple.