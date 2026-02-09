Tecnología

Plataforma de mensajería toma medida para proteger a los menores: así funcionará

La red es muy popular entre los amantes de los videojuegos.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 7:14 p. m.
La plataforma de mensajería Discord anunció el lunes que implementará funciones de seguridad mejoradas para sus usuarios adolescentes en todo el mundo, incluido el reconocimiento facial, con lo que se suma a las compañías de redes sociales que introducen nuevos sistemas de verificación de edad.
Las medidas, que entrarán en funcionamiento a inicios de marzo, harán que la configuración adecuada para adolescentes sea la opción predeterminada para todos los usuarios.

Los adultos deberán verificar su edad para flexibilizar protecciones como los filtros de contenido y las prohibiciones de mensajería directa, informó la empresa.

Esta plataforma, con sede en San Francisco y muy popular entre los amantes de los videojuegos, usará una tecnología de estimación de edad por reconocimiento facial y verificación de identidad a través de proveedores externos para determinar la edad de los usuarios.

Internet gratis en casa fácil y rápido.
Las medidas, que entrarán en funcionamiento a inicios de marzo, harán que la configuración adecuada para adolescentes sea la opción predeterminada para todos los usuarios.
La función ‘oculta’ de Google Maps que permite recorrer ciudades en 3D: dónde está disponible y cómo usarla

“En ningún lugar es más importante nuestro trabajo en seguridad que cuando se trata de usuarios adolescentes”, dijo Savannah Badalich, responsable de políticas de producto de Discord.

La compañía informó que estos nuevos protocolos incluyen protecciones de privacidad, al afirmar que los videos para la estimación de edad nunca saldrán de los dispositivos de los usuarios y que los documentos de identidad que sean enviados se eliminarán rápidamente.

El anuncio ocurre cuando otras plataformas están sometidas a un intenso escrutinio por la seguridad de los menores y luego de que Australia aprobara una restricción de uso de redes para menores de 16 años, medida que ahora se está replicando en otros países.

Mensajes temporales en redes sociales: estudio advirtió el riesgo silencioso que amenazaría la intimidad de los menores

Los mensajes efímeros de las redes sociales, que desaparecen tras verlos o 24 horas después de compartirlos, generan una falsa sensación de confianza sobre todo entre los menores, que piensan que pueden compartir cualquier contenido porque se eliminará próximamente, aunque la realidad es que puede derivar en situaciones de exposición no deseadas o el intercambio de contenido íntimo.

Los menores españoles son los que más tiempo pasan en las redes sociales a nivel global, plataformas a las que dedican una media de 1 hora y 17 minutos al día, superando la media global de 64 minutos diarios, según el último informe elaborado por la plataforma de seguridad online y bienestar digital, Qustodio, titulado Perdidos en el scroll: la crianza en la era de los algoritmos, las apps y la IA.

En este marco, cabe destacar el debate actual sobre la prohibición del acceso a las redes sociales por parte de los menores, tanto en España, como en otros países como Australia o Francia, bajo la perspectiva de que el consumo de este tipo de formatos pueden provocar efectos en los menores, como sobreestimulación, exceso de dopamina, atención fragmentada o alteración del sueño.

Asimismo, el estudio pone sobre la mesa los riesgos asociados al uso de estas plataformas y, concretamente, sobre los peligros de los mensajes efímeros.

*Con información de AFP y Europa Press

