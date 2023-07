¿Qué hacer si se queda sin frenos? Así debe actuar para evitar una tragedia

¿Qué hacer si se queda sin frenos?

No perder la calma

Intentar activar el sistema de frenos

Aunque parezca obvio, esta es la primera acción que se debe realizar. Todo pasará muy rápido, por lo que no habrá tiempo para pensar. No oprima el pedal del freno hasta el fondo, más bien intente ‘bombearlo’ varias veces de forma seguida para intentar recuperar el sistema de frenado; si esto no sucede, siga manteniendo la calma y pase a la siguiente acción.

Visibilice una zona de frenado seguro

Mientras intenta recuperar los frenos, intente ubicar una zona donde pueda ir a parar el carro en caso de no conseguirlo. Trate de percatarse de que no haya una zanja, de que no exista una rampa o de que no toque girar la dirección de forma brusca, todo esto, para proteger al máximo la integridad de los pasajeros.