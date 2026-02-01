¿Recibió el video? De qué se trata la nueva función que está compartiendo WhatsApp a través del chat

WhatsApp sigue ajustando su forma de conectar a las personas y ahora apuesta por una interacción más directa y visual. En las últimas semanas, varios usuarios han empezado a recibir videos explicativos en sus conversaciones sobre una novedad que cambia la manera en la que se responden los estados: la posibilidad de invitar a reaccionar usando un emoji específico.
La herramienta, que se está activando de forma progresiva, busca hacer más dinámica la experiencia dentro de la aplicación y facilitar que amigos y familiares respondan a una publicación sin necesidad de escribir un mensaje.
Un emoji que guía las reacciones en los estados
La novedad permite que quien publica un estado elija un emoji concreto y lo incorpore directamente en la imagen, el video o el contenido que va a compartir. Ese símbolo no es solo decorativo: funciona como una invitación para que los contactos reaccionen exactamente con ese mismo emoji.
De esta manera, en lugar de dejar abierta la respuesta a cualquier reacción, el creador del estado sugiere una opción clara, lo que agiliza la interacción. Con un solo toque, quienes ven el estado pueden sumarse y reaccionar sin complicaciones, haciendo que la respuesta sea inmediata y más visible.
Cómo se activa esta opción paso a paso
Al momento de crear un estado, el proceso es similar al habitual. El usuario entra a la sección de novedades, selecciona el contenido que desea publicar —ya sea una foto, un video, texto o incluso música— y, antes de compartirlo, accede a las herramientas de edición.
Dentro de ese menú aparece la opción de stickers, donde ahora se incluye una nueva alternativa relacionada con las reacciones. Desde allí es posible elegir un emoji favorito, confirmarlo y colocarlo en cualquier parte del contenido. Una vez publicado, ese símbolo queda activo para que los contactos lo utilicen como respuesta rápida.