Tecnología

¿Recibió el video? De qué se trata la nueva función que está compartiendo WhatsApp a través del chat

WhatsApp comenzó a mostrar una novedad que varios usuarios descubrieron directamente dentro de sus chats.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

1 de febrero de 2026, 2:25 p. m.
Una actualización discreta empezó a circular entre contactos a través de mensajes.
Una actualización discreta empezó a circular entre contactos a través de mensajes. Foto: Getty Images / WhatsApp - Meta

WhatsApp sigue ajustando su forma de conectar a las personas y ahora apuesta por una interacción más directa y visual. En las últimas semanas, varios usuarios han empezado a recibir videos explicativos en sus conversaciones sobre una novedad que cambia la manera en la que se responden los estados: la posibilidad de invitar a reaccionar usando un emoji específico.

La herramienta, que se está activando de forma progresiva, busca hacer más dinámica la experiencia dentro de la aplicación y facilitar que amigos y familiares respondan a una publicación sin necesidad de escribir un mensaje.

Un emoji que guía las reacciones en los estados

La novedad permite que quien publica un estado elija un emoji concreto y lo incorpore directamente en la imagen, el video o el contenido que va a compartir. Ese símbolo no es solo decorativo: funciona como una invitación para que los contactos reaccionen exactamente con ese mismo emoji.

YouTube video NEY22i8-raM thumbnail

De esta manera, en lugar de dejar abierta la respuesta a cualquier reacción, el creador del estado sugiere una opción clara, lo que agiliza la interacción. Con un solo toque, quienes ven el estado pueden sumarse y reaccionar sin complicaciones, haciendo que la respuesta sea inmediata y más visible.

Estados Unidos

Contenido ‘basura’ creado con IA busca ser eliminado: “La gente quiere la conexión humana”

Tecnología

WhatsApp respondió a Elon Musk y a Pável Dúrov sobre la seguridad de la app: “Cualquier afirmación es falsa”

Tecnología

Stephen Hawking lanzó preocupante advertencia sobre un ‘futuro oscuro’ para la humanidad: “No creo que sobreviva”

Tecnología

Siete recomendaciones para evitar estafas en plataformas de comercio electrónico

Tecnología

Científicos de la Nasa liberan una IA que permite que cualquier persona pueda ‘cazar’ nuevos mundos

Tecnología

No abra la puerta de su casa, advierten de un tipo de fraude en el que la víctima se entera “cuando recibe el paquete”

Tecnología

“No sé cuál metáfora usar”: Elon Musk dijo cuál será el punto en que la humanidad se transformará y será ‘súper avanzada’

Tecnología

Cuidado con lo que escribe en WhatsApp: en estos casos puede terminar despedido

Tecnología

El temor de los usuarios crece en la aplicación de WhatsApp: filtración dice que ya no sería del todo gratis, esto cambiaría

Tecnología

Así puede tomar las medidas recomendadas en su celular contra WhatsApp sin eliminarla tras la advertencia de Google

El temor de los usuarios crece en la aplicación de WhatsApp: filtración dice que ya no sería del todo gratis, esto cambiaría

Cómo se activa esta opción paso a paso

Al momento de crear un estado, el proceso es similar al habitual. El usuario entra a la sección de novedades, selecciona el contenido que desea publicar —ya sea una foto, un video, texto o incluso música— y, antes de compartirlo, accede a las herramientas de edición.

WhatsApp incorporó un ajuste que se activa durante la edición del estado y permite personalizar las reacciones.
Al editar un estado, los usuarios pueden encontrar una nueva opción que se suma a las herramientas visuales habituales. Foto: WhatsApp - Semana

Dentro de ese menú aparece la opción de stickers, donde ahora se incluye una nueva alternativa relacionada con las reacciones. Desde allí es posible elegir un emoji favorito, confirmarlo y colocarlo en cualquier parte del contenido. Una vez publicado, ese símbolo queda activo para que los contactos lo utilicen como respuesta rápida.

Más de Tecnología

IA

Contenido ‘basura’ creado con IA busca ser eliminado: “La gente quiere la conexión humana”

La compañía de mensajería defendió la privacidad de los chats tras cuestionamientos de figuras influyentes del sector tecnológico.

WhatsApp respondió a Elon Musk y a Pável Dúrov sobre la seguridad de la app: “Cualquier afirmación es falsa”

WhatsApp apuesta por reacciones más rápidas con una función que ya llega a los chats.

¿Recibió el video? De qué se trata la nueva función que está compartiendo WhatsApp a través del chat

El científico dejó esta contundente afirmación junto a un condicionante.

Stephen Hawking lanzó preocupante advertencia sobre un ‘futuro oscuro’ para la humanidad: “No creo que sobreviva”

El uso de frases seguras ha sido promovido por campañas de concienciación en seguridad digital.

Siete recomendaciones para evitar estafas en plataformas de comercio electrónico

La exploración del cielo nocturno ahora cuenta con una herramienta abierta y colaborativa.

Científicos de la Nasa liberan una IA que permite que cualquier persona pueda ‘cazar’ nuevos mundos

Una práctica fraudulenta aprovecha direcciones reales para inflar ventas y engañar a otros compradores.

No abra la puerta de su casa, advierten de un tipo de fraude en el que la víctima se entera “cuando recibe el paquete”

Durante un pódcast reciente, Elon Musk explicó por qué el aprovechamiento de la energía marca el verdadero límite del progreso.

“No sé cuál metáfora usar”: Elon Musk dijo cuál será el punto en que la humanidad se transformará y será ‘súper avanzada’

Según Spotify, la función responde al feedback de los usuarios y mejora la experiencia social dentro de la app.

Spotify lanza chats grupales: comparte playlists y pódcasts con hasta 10 amigos

La polémica por los mensajes colocó nuevamente a Musk en el centro del debate.

Elon Musk responde por primera vez tras divulgación de sus mensajes con Jeffrey Epstein sobre visitar su isla

Noticias Destacadas