¿Recibió el video? De qué se trata la nueva función que está compartiendo WhatsApp a través del chat

WhatsApp sigue ajustando su forma de conectar a las personas y ahora apuesta por una interacción más directa y visual. En las últimas semanas, varios usuarios han empezado a recibir videos explicativos en sus conversaciones sobre una novedad que cambia la manera en la que se responden los estados: la posibilidad de invitar a reaccionar usando un emoji específico.

La herramienta, que se está activando de forma progresiva, busca hacer más dinámica la experiencia dentro de la aplicación y facilitar que amigos y familiares respondan a una publicación sin necesidad de escribir un mensaje.

Un emoji que guía las reacciones en los estados

La novedad permite que quien publica un estado elija un emoji concreto y lo incorpore directamente en la imagen, el video o el contenido que va a compartir. Ese símbolo no es solo decorativo: funciona como una invitación para que los contactos reaccionen exactamente con ese mismo emoji.

De esta manera, en lugar de dejar abierta la respuesta a cualquier reacción, el creador del estado sugiere una opción clara, lo que agiliza la interacción. Con un solo toque, quienes ven el estado pueden sumarse y reaccionar sin complicaciones, haciendo que la respuesta sea inmediata y más visible.

Cómo se activa esta opción paso a paso

Al momento de crear un estado, el proceso es similar al habitual. El usuario entra a la sección de novedades, selecciona el contenido que desea publicar —ya sea una foto, un video, texto o incluso música— y, antes de compartirlo, accede a las herramientas de edición.

Al editar un estado, los usuarios pueden encontrar una nueva opción que se suma a las herramientas visuales habituales. Foto: WhatsApp - Semana

Dentro de ese menú aparece la opción de stickers, donde ahora se incluye una nueva alternativa relacionada con las reacciones. Desde allí es posible elegir un emoji favorito, confirmarlo y colocarlo en cualquier parte del contenido. Una vez publicado, ese símbolo queda activo para que los contactos lo utilicen como respuesta rápida.