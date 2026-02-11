Regalos tecnológicos para San Valentín 2026: qué obsequiarle a su pareja este 14 de febrero

San Valentín está a la vuelta de la esquina y, junto a los clásicos bombones favoritos, la tecnología vuelve a presentarse como una opción de regalo útil e innovadora, con opciones pensadas para todo tipo de parejas, que abarcan desde smartphones a robots aspiradores, pasando por televisores o auriculares.

Para este 14 de febrero, una amplia variedad de firmas tecnológicas tienen el que seguro será el regalo que enamore a su pareja, ya sea mediante opciones de entretenimiento para el hogar, con dispositivos de pantalla y audio de calidad, así como mediante opciones para hacer deporte, para cocinar en pareja o para perder de vista la limpieza de la mano de robots aspiradores inteligentes.

De acuerdo con una recopilación hecha por Portaltic, estas son algunas opciones lanzadas durante los últimos meses que podrían sorprender a su pareja.

Regale celulares

Una primera alternativa dentro de la gama alta es el HONOR Magic8 Lite, un dispositivo con batería de 8.300 mAh, la cámara de 108 MP y un Récord Guinness en resistencia. Esta alternativa podría ser una buena opción para sorprender a su pareja.

Por su parte, el vivo X300 Pro es una buena opción y ya se encuentra disponible en el mercado colombiano, listado en plataformas como Celulibre y en el sitio oficial de la marca.

En una línea similar se sitúa la serie Find X9 de OPPO, compuesta por los modelos Find X9 Pro y Find X9. La serie mantiene el énfasis en la fotografía móvil como elemento diferenciador.

Regale dispositivos de productividad

Igualmente, para aquellos que busquen regalar una opción más versátil, tanto para entretenimiento como para llevar a cabo tareas laborales, OnePlus propone su nueva tableta OnePlus Pad Go 2, con una pantalla de 12,1 pulgadas y resolución 2,8K, así como una autonomía duradera gracias a su batería de 10.500 mAh.

Continuando con esta línea, el portátil LG gram 16Z90TS de 16 pulgadas también se postula como una opción para trabajar, crear y desconectar, desde cualquier lugar, gracias a su diseño ultraligero y con batería para todo el día, acompañado de un chasis resistente y una pantalla de 16:10 antirreflejos.

Regale tiempo de entretenimiento en el hogar

Ver películas y series con tu pareja siempre es buena opción, consiguiendo una experiencia inmersiva con la Smart TV LG OLED G5, que ofrece negros y blancos puros, brillo impresionante y contraste infinito en 65 pulgadas.

Para salir de la pantalla, el proyector LG CineBeam S es una solución compacta y fácil de colocar en cualquier espacio, gracias a las capacidades de streaming integradas y la conectividad inalámbrica. Además, cuenta con una alta calidad de visualización de contenido.

Crear ambientes románticos también es una idea de regalo que se puede llevar a cabo con los dispositivos de Amazon Echo Dot Max y Echo Studio, que ofrecen un sonido envolvente y graves profundos, ideales para ambientar cenas románticas, sorpresas especiales o simplemente disfrutar de tu música favorita en pareja.

Como opción original, el giradiscos portátil Sound Burguer AT-SB727 de Audio-Technica destaca como regalo para los amantes de la música en formato de vinilo, combinando un diseño retro y sonido de alta calidad.

Complementos para hacer deporte

Los mejores compañeros para hacer deporte son los smartwatches, como el Garmin Venu 4, que incluye nuevas funciones de salud, fitness y accesibilidad para ayudar a los usuarios a comprender mejor su cuerpo y tomar decisiones más saludables. Todo ello con hasta 12 días de duración de batería, un elegante diseño metálico y una linterna LED brillante.

El deporte se practica mejor acompañado de la música preferida de cada persona y más si es de la mano de auriculares open ear que destacan por un diseño estiloso y llamativo. Es el caso de los nuevos Huawei FreeClip 2 con cancelación de ruido avanzado y un diseño que se completa con charms que se cuelgan del C-bridge.

Lo mismo ocurre con los moto buds loop, que simulan el concepto de un pendiente al estar decorados con cristales de Swarovski.

Apuesta por el cuidado personal

Regalar opciones para el cuidado personal nunca defrauda, por ejemplo, de la mano de un secador moldeador para cabello, disposotivos que cuentan con una completa gama de accesorios que se adaptan a todo tipo de cabello.

Igualmente, con el kit perfilador de barba MULTISHAPE de Panasonic, el cuidado personal se adapta a las necesidades de cada persona gracias a sus diversos cabezales. Este dispositivos se encuentra disponible en sitios de venta como Amazon.

