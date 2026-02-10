14 de febrero: ¿Por qué se celebra el Día de San Valentín en Colombia?

El 14 de febrero, conocido internacionalmente como Día de San Valentín, se celebra en Colombia como una fecha alternativa para los enamorados, aunque no con la intensidad comercial del Día del Amor y la Amistad que marca el calendario local el tercer sábado de septiembre.

Esta celebración reúne a parejas y amigos a intercambiar gestos románticos, flores y detalles, en un eco de la tradición global que ha permeado la cultura urbana colombiana.

Del cultivo al “te amo”: este es el detrás de cámaras que permite mover 65.000 toneladas de flores colombianas en San Valentín

¿De dónde viene la tradición?

Barichara es uno de los lugares románticos para celebrar San Valentín. Foto: Getty Images

La historia de San Valentín se remonta al siglo III en el Imperio romano, cuando el sacerdote Valentín desafió al emperador Claudio II, quien prohibió los matrimonios de soldados jóvenes al considerar que los solteros rendían mejor en batalla. Valentín, defensor del sacramento matrimonial, unió en secreto a varias parejas hasta ser descubierto, encarcelado y ejecutado el 14 de febrero del año 270.

Siglos después, en 494, el papa Gelasio I declaró esa fecha en su honor, transformando la efeméride religiosa en una festividad que se extendió por Europa y América durante el siglo XX, impulsada por el comercio de tarjetas y chocolates.

Tres joyas naturales de Antioquia ideales para celebrar San Valentín en pareja y crear recuerdos inolvidables

¿Desde cuándo se celebra en Colombia?

Durante San Valentín, muchas personas celebran con cenas, reuniones y muestras públicas de cariño.La fecha impulsa actividades sociales y comerciales relacionadas con el amor, la amistad y la convivencia. Foto: AFP

En Colombia, la tradición del 14 de febrero ha incrementado desde el siglo XX, sin embargo, la celebración más importante sigue siendo el Día del Amor y la Amistad, que desde 1969 tomó una gran relevancia.

En ese año los comerciantes propusieron trasladar las celebraciones de febrero para septiembre para evitar que se juntarlos gastos postnavideños y el inicio escolar.

A pesar de esto, el Día de San Valentín sigue vigente entre los más jóvenes y algunos comercios como restaurantes y florerías que activan promociones especiales.

Según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, en 2025 se movieron alrededor de 150 mil millones de pesos en ventas relacionadas con la fecha.

Foto de referencia sobre la celebración de San Valentín en Estados Unidos (Foto de Ying Tang/NurPhoto via Getty Images) Foto: NurPhoto via Getty Images

San Valentín fuera de serie: tres planes que no superan los $200 mil para celebrar en pareja o con amigos

El gasto promedio por persona ronda los 200.000 pesos, según encuestas de Fenalco, con un aumento del 15% anual impulsado por el comercio electrónico y las entregas express en apps como Rappi y DiDi Food.

Entre los regalos más populares destacan las flores, que lideran con un 65% de las preferencias, seguidas por chocolates en un 25%, cenas románticas 15% y joyería o perfumes, 10%, de acuerdo a reportes de la Andi y Procolombia.

Las rosas rojas simbolizan pasión y representan el 70% de las ventas florales en esta fecha, con ramos que oscilan entre 50.000 y 300.000 pesos según el tamaño; los bombones importados y artesanales ganan terreno entre millennials, mientras que experiencias como escapadas a hoteles en el Eje Cafetero o shows en vivo completan las listas de obsequios.

Maratón de amor: las películas y series de Netflix perfectas para ver en el mes de febrero

Esta dinámica comercial se alinea con la fortaleza exportadora del país, ya que Colombia es el segundo mayor proveedor mundial de flores cortadas después de los Países Bajos, con un récord de 920 millones de unidades exportadas en febrero de 2025, destinadas principalmente a Estados Unidos 75%, que celebra San Valentín a gran escala.

Un trabajador cosecha capullos de rosa para enviarlos a los Estados Unidos antes del Día de San Valentín en la compañía de flores Ayura en Sopo, Colombia, el martes 3 de febrero de 2026. Foto: AP

En 2026, se proyectan 950 millones de tallos enviados vía aérea a ciudades como Nueva York, Miami y Los Ángeles, con rosas, claveles y gypsophila como estrellas; esta actividad inyecta divisas por 1.800 millones de dólares anuales al país, con el Día de San Valentín representando el 25% de las ventas del primer trimestre.

La influencia global del 14 de febrero se nota en campañas publicitarias que fusionan lo romántico con lo comercial, desde serenatas virtuales hasta paquetes de Netflix con películas como The Notebook.

Las mejores películas románticas de HBO+ para disfrutar en San Valentín

En ciudades como Cartagena, hoteles boutique ofrecen cenas a la luz de velas con vistas al mar Caribe, atrayendo turistas nacionales que suman 20.000 reservas extras en la fecha.