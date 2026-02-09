Turismo

Tres joyas naturales de Antioquia ideales para celebrar San Valentín en pareja y crear recuerdos inolvidables

Estos tesoros ocultos se destacan por la belleza de sus paisajes y las experiencias que ofrecen en escenarios mágicos.

Redacción Turismo
9 de febrero de 2026, 3:07 p. m.
San Rafael, Antioquia, es un destino apetecido por sus múltiples fuentes hídricas.
San Rafael, Antioquia, es un destino apetecido por sus múltiples fuentes hídricas. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Antioquia es un destino que alberga múltiples joyas naturales, ocultas a lo largo y ancho del territorio en sus diferentes municipios, corregimientos y zonas de gran interés que cautivan con la belleza de sus paisajes, clima y amplia oferta de actividades para disfrutar.

Estos escenarios llenos de magia se convierten en espacios perfectos para compartir en pareja y vivir escapadas románticas inolvidables, un plan perfecto para celebrar San Valentín de una manera diferente y especial para quienes buscan descansar o conectarse con la naturaleza.

Así es la ‘Holanda Caldense’, un paraíso conocido por tener el bosque natural de palma de cera más grande del mundo

1. Chorros de Tapartó

Entre esas joyas dignas de admirar y explorar se encuentran los Chorros de Tapartó, un atractivo escondido entre montañas que enamora a sus visitantes con una imponente cascada, la cual desciende con fuerza desde la cima de estas formaciones rocosas, rodeadas de exuberante vegetación.

Se ubican en el corregimiento de Tapartó, municipio de Andes, a solo 121 kilómetros de Medellín, lo que presenta un viaje por carretera de aproximadamente 3 horas.

Según los guías locales y habitantes de esta población, estos chorros representan uno de los atractivos más hermosos que tiene el suroeste antioqueño, ofreciendo a los viajeros la posibilidad de disfrutar un baño refrescante en aguas con temperaturas que oscilan entre los 5 y 10 grados.

2. Los charcos de San Rafael

Hacia el oriente antioqueño, a unos 108 kilómetros de Medellín, es decir, unas tres horas de viaje por carretera, se encuentra el municipio de San Rafael, conocido popularmente como “el paraíso de aguas cristalinas” del departamento.

En este destino los viajeros pueden encontrar una gran variedad de charcos que cautivan con la belleza de sus paisajes e invitan a vivir experiencias únicas, como hacer tubing con perros. Esta actividad generalmente se lleva a cabo en el río Arenal y es liderada por la agencia local Experience Nat.

San Rafael, Antioquia
Experiencias turísticas en San Rafael, Antioquia Foto: Instagram @experiencenat.co

Además, otro atractivo del pueblo que despierta curiosidad entre los viajeros es la Cueva de Morgan, un lugar especial para hospedarse y aprender sobre la apicultura en el municipio.

El destino colombiano que es hogar de miles de flamencos; un mágico lugar pintado de rosado, adornado con lindos paisajes y playas

3. El río Penderisco

Ubicado también en el suroeste antioqueño, este río se presenta como un paraíso geográfico único para descubrir en el departamento. Su popularidad se debe, especialmente, a la singular forma de su cauce, conocido como “la firma de Dios”.

Sus pozos de aguas tranquilas y cristalinas despiertan gran interés en quienes buscan un espacio de tranquilidad, lejos del bullicio de la ciudad, en un entorno que invita a desconectarse y descansar de las rutinas.

Urrao, Antioquia
Río Penderisco, refugio natural de Antioquia. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Urrao en Antioquia / API

Estas tres opciones de destino permiten planear una escapada que no solo sea romántica, sino también emocionante, ideal para crear recuerdos en pareja que quedan grabados en la memoria para siempre.

