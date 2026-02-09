Turismo

Así es la ‘Holanda Caldense’, un paraíso conocido por tener el bosque natural de palma de cera más grande del mundo

Este encantador destino colombiano se encuentra a solo 96.3 kilómetros de Manizales.

9 de febrero de 2026, 2:17 p. m.
Corregimiento de San Félix
Corregimiento de San Félix Foto: Cortesía: Alcaldía Municipal de Salamina, Caldas / API

A solo 96.3 kilómetros de Manizales y 25 kilómetros del municipio de Salamina, se encuentra un encantador destino colombiano que enamora con sus fascinantes paisajes, característica por la que muchos lo conocen como la ‘Holanda Caldense’.

Este lugar es el corregimiento de San Félix, reconocido por su importante producción de queso y leche, su ganado de raza normanda y por albergar el bosque natural de palma de cera más grande del mundo, señala la Alcaldía Municipal de Salamina en su página web.

Turista español se mostró emocionado en medio de un recorrido por el Parque Tayrona: “Lo más bonito que he visto en mi vida”

Allí, la emblemática palma de cera es un atractivo natural que atrae a turistas de la región, especialmente a este rincón caldense que cuenta con más de 160 años tras su fundación, situado a 2.823 metros sobre el nivel del mar en el norte del departamento.

San Félix también se caracteriza por su clima frío y por la arquitectura tradicional de sus casas, construidas en bahareque y tabla parada, materiales que ayudan a conservar el calor. Los colores vivos —como el naranja, rojo, verde y azul— destacan y le dan identidad a sus calles, detalla un artículo publicado por Radio Nacional de Colombia.

Con una temperatura promedio de 14 grados centígrados y madrugadas que en temporada seca pueden descender hasta los 0 grados centígrados, San Félix también es conocido como “El Paraíso del Norte”, otro apelativo que hace honor a sus paisajes de belleza incomparable.

YouTube video Kfuq6_ULheE thumbnail

Al visitar este corregimiento, el bosque natural de palma de cera se alza como un escenario único, el cual se puede recorrer durante la segunda etapa del trayecto Salamina – San Félix – Alto El Guayabo.

A la riqueza natural de este destino se suma el carácter de su gente: pujante, trabajadora, amable y profundamente comprometida con su territorio.

Según sus habitantes, lo que los distingue es la combinación de raíces boyacenses y espíritu antioqueño, cualidades que han impulsado no solo el desarrollo de sus tierras, sino también el reconocimiento del corregimiento como un atractivo destino turístico.

Tomarse una foto en San Félix significa llevarse uno de los recuerdos más bellos de este territorio por la belleza de sus paisajes, que le dan un toque especial a cada instantánea.

En sus fincas, además de alojamiento, los visitantes de San Félix también encuentran planes de aviturismo, senderos ecológicos, cabalgatas y otras experiencias rurales que dan cuenta de su riqueza natural, paisajística y cultural.

Por otro lado, para los amantes del buen comer, San Félix ofrece sabores únicos con influencia de la alta montaña y productos lácteos locales. La cremosidad de su leche se refleja en una variedad de dulces tradicionales, como arequipe de papa, cuajitos de leche, dulce de brevas, tomate de árbol y papayuela.

