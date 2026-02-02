Los encantos del municipio del oriente caldense, ideal para quienes buscan naturaleza, aventura y desconexión

Caldas es una tierra de verdes paisajes, montañas, flores y aromas de café, que sorprende por la diversidad de sus pisos térmicos, donde predominan los climas cálidos, pero también emergen mágicas zonas de páramo.

Esta variedad climática da vida a ecosistemas llenos de color y riqueza natural, los cuales están escondidos en sus diferentes municipios, considerados como verdaderos paraísos por descubrir.

El pueblo tolimense rodeado de cascadas y charcos, un encantador destino para hacer senderismo y otros planes de naturaleza

Entre esos pueblos que cautivan con su encanto natural, se encuentra Norcasia, en el oriente del departamento, un destino auténtico, rodeado de montañas, ríos de aguas cristalinas y grandes embalses.

Gracias a estas bondades, este municipio caldense es considerado un lugar ideal para quienes buscan naturaleza, aventura y desconexión. Su ubicación, en la zona montañosa de la Cordillera Central y cerca de los límites con Antioquia, Cundinamarca y Boyacá, lo convierte en un punto estratégico para explorar paisajes fascinantes y disfrutar de experiencias al aire libre.

Viaje a Norcasia: conozca la mejor ruta

Si planea visitar este destino desde ciudades principales como Bogotá, Medellín o Cali, lo primero que se debe hacer es desplazarse hasta La Dorada (Caldas), ya sea en bus o en vehículo particular, explica el portal de turismo Travelgrafía.

Desde este punto, el viaje continúa por carretera hacia Norcasia, en un recorrido de aproximadamente 2 horas que atraviesa encantadoras zonas rurales y montañosas.

La Clara, atractivo turístico de Norcasia, Caldas Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal Norcasia Caldas

Desde Bogotá o Medellín, el viaje hasta La Dorada toma entre 5 a 6 horas por carretera, mientras que desde Cali puede superar las 7 horas, dependiendo de varios factores como la ruta que se tome, el tráfico, clima y las condiciones de las vías.

Dos de los principales atractivos naturales de Norcasia

Descubrir las joyas ocultas de este destino es vivir una aventura inolvidable, disfrutando al máximo de actividades acuáticas, paisajes impresionantes y momentos de relajación en un entorno tranquilo.

Una de las paradas imprescindibles es el río La Miel, cuyas aguas verde esmeralda, su caudal sereno y el entorno selvático crean el escenario perfecto para disfrutar de actividades acuáticas, como el body rafting, que consiste en descender por este cuerpo de agua utilizando únicamente un chaleco salvavidas, dejándose llevar por la corriente y sorteando rápidos naturales.

También está la opción del tubing, una experiencia que implica deslizarse sobre un flotador inflable, similar a una dona o neumático, por el agua mientras se contempla sin prisa el paisaje y el cielo.

Río La Miel en Norcasia, Caldas. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal Norcasia Caldas

Otro sitio imperdible en Norcasia es el embalse de Amaní, un espejo de agua verde único que une al pueblo con Victoria y Samaná, conformando el Triángulo Dorado, una región privilegiada por su riqueza hídrica y potencial turístico.

El municipio con menos habitantes de Colombia: dónde queda y por qué visitarlo

En este impresionante cuerpo de agua, que cuenta con una extensión de 58 km y un volumen de 571 millones de metros cúbicos, se pueden llevar a cabo actividades como paseos en lancha, avistamiento de aves en su hábitat natural, senderismo por los alrededores, observación de flora y fauna y pesca deportiva.

Sus aguas cristalinas provienen de los ríos La Miel y Manso, que lo alimentan y mantienen su pureza como uno de los atractivos ecológicos más importantes del municipio.