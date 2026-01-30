Turismo

El pueblo tolimense rodeado de cascadas y charcos, un encantador destino para hacer senderismo y otros planes de naturaleza

Este municipio se encuentra a tres horas de Ibagué, capital del departamento.

Redacción Turismo
30 de enero de 2026, 7:33 p. m.
Este municipio tolimense es una buena opción para pasar unos días de descanso.
El departamento del Tolima se caracteriza por ofrecer una amplia variedad de alternativas turísticas. En su territorio es posible disfrutar de paisajes naturales, cascadas, ríos y montañas, y cada uno de sus municipios cuenta con atractivos propios que invitan a explorarlos.

Uno de esos destinos es Chaparral, ubicado en el suroccidente del departamento. De acuerdo con la Gobernación del Tolima, su nombre se debe a la abundancia de plantas conocidas como chaparros que crecen en la región.

Es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza, pues su oferta en paisajes, cascadas, ríos y charcos es amplia y para todos los gustos. De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, estos son algunos de los encantos naturales que tiene este destino y que vale la pena conocer.

Charco La Tigrera: Este lugar es conocido por sus dos cascadas y dos charcos de aguas cristalinas, especialmente atractivos durante la temporada de verano. Este paraje ofrece una experiencia refrescante en un entorno natural tranquilo.

Cascadas Chaparral
La oferta de cascadas y piscinas naturales en Chaparral es amplia. Foto: Alcaldía Municipal de Chaparral/API.

Es un espacio ideal para los amantes del senderismo. El recorrido hasta las cascadas dura aproximadamente una hora y media y la ruta es considerada perfecta para quienes buscan una aventura al aire libre mientras disfrutan de la belleza natural del área. La recompensa es que, al llegar al lugar, los viajeros pueden darse un baño en esos charcos de agua cristalina.

Charco Azul: Este es otro de los encantos naturales de Chaparral. Se le conoce por sus aguas claras y una cascada de aproximadamente 10 metros de altura. La formación rocosa de la cascada da lugar a una pequeña cueva, lo que añade un toque de misterio y encanto al lugar.

El pueblo del Tolima que fue cuna de tres presidentes de Colombia, un destino con grandes atractivos naturales

El acceso a este sitio se realiza a través de una ruta de senderismo de unos 40 minutos y, una vez en el sitio, los turistas pueden explorar la pequeña cueva formada por las rocas alrededor de la cascada. Allí es posible nadar y disfrutar de una experiencia refrescante.

Cascada Salto del Mohán: Este atractivo es una caída de 30 metros y se encuentra en la vereda Las Tapias. La ruta de senderismo hacia esta cascada permite a los visitantes conocer la historia del antiguo Chaparral, destruido por un terremoto en 1827.

Chaparral está rodeado de lindos paisajes y muchos atractivos para disfrutar.
Chaparral está rodeado de lindos paisajes y muchos atractivos para disfrutar. Foto: César García

La caminata dura aproximadamente 40 minutos y es necesario tomar transporte terrestre hasta la vereda Las Tapias. Durante el recorrido, los visitantes pueden aprender sobre la historia de Chaparral y disfrutar del entorno natural.

Cuevas de Tuluni: Este es un complejo de formaciones rocosas que incluyen las Cuevas de los Guácharos y la Caverna La Catedral. Ubicadas en la vereda Tuluni, este destino requiere transporte terrestre y una caminata de aproximadamente 2 horas. Debido a la distancia y la dificultad de acceso, la recomendación es realizar este plan en compañía de un guía experto.

Las Cuevas de Copete: En este lugar hay otras formaciones rocosas, que incluyen la Cueva del Agua, la Caverna del Tigre y la Cueva del Pesebre. También ubicadas en la vereda Tuluni, estas cuevas requieren transporte terrestre seguido de una caminata de aproximadamente dos horas con una inclinación del 60%. En este caso también se sugiere contratar un guía.

