Las mejores películas románticas de HBO+ para disfrutar en San Valentín

Con el Día de San Valentín acercándose este 14 de febrero, HBO Max ofrece un catálogo variado de películas románticas disponibles para disfrutar desde casa, con opciones que van desde clásicos emotivos hasta comedias frescas ideales para una noche especial.

Las películas disponibles en Colombia combinan elencos estelares, tramas cautivadoras y reconocimientos que las han posicionado entre las favoritas del género, listas para un maratón digno de San Valentín.

La primera recomendación es The Notebook, estrenada en 2004 con una duración de 124 minutos y dirigida por Nick Cassavetes. El elenco principal incluye a Ryan Gosling como Noah Calhoun, Rachel McAdams como Allie Hamilton, junto a James Garner, Gena Rowlands y James Marsden.

La trama sigue a un hombre mayor que lee en una residencia de ancianos el diario de un apasionado amor de verano en los años 40 en Carolina del Sur, alternando entre épocas para mostrar cómo las diferencias de clase y las decisiones familiares separan a la pareja, hasta un reencuentro marcado por la memoria y el paso del tiempo. La película recibió nominaciones a los MTV Movie Awards por el mejor beso y mejor actuación, y se consolidó como referente del cine romántico moderno basado en la novela de Nicholas Sparks.​

En la lista de películas perfectas para San Valentín se encuentra Plus One, una comedia romántica de 2019 con 99 minutos de duración, protagonizada por Maya Erskine y Jack Quaid, con secundarios como Beck Bennett y Ed Quinn.

La historia gira en torno a dos amigos de la universidad que, hartos de asistir solos a bodas, acuerdan ser la ‘pareja más uno’ del otro en una serie de eventos, lo que lleva a situaciones hilarantes y un romance inesperado que desafía su amistad. Este debut en largometraje de Jeff Chan y Andrew Rhymer acumuló elogios en festivales independientes como South by Southwest, donde se presentó con buena recepción por su frescura y química natural entre los leads.​

A Nice Girl Like You, estrenada en 2020 y con 94 minutos, cuenta con Lucy Hale en el rol principal como Evie, una violinista tímida, acompañada por Leonidas Gulaptis, Mindy Cohn y Jackie Cruz. La trama explora cómo Evie, tras ser llamada aburrida por su exnovio, decide hacer una lista de experiencias sexuales pendientes, embarcándose en un viaje de autodescubrimiento lleno de amigos excéntricos, citas locas y crecimiento personal en Nueva York. Dirigida por Michael Burton Cohen, la cinta tuvo nominaciones en los Independent Spirit Awards por guion y se proyectó en el Tribeca Film Festival, destacando su tono ligero y empoderador.​

Otra recomendación es In a Relationship de 2018; dura 100 minutos y está protagonizada por Emma Roberts y Michael Angarano como Willa y Matt, con Dree Hemingway y Caroline Cellan-Jones en roles clave. Ambientada en un verano en Los Ángeles, la película entrelaza las historias de dos parejas: Hallie y Owen, que cuestionan su convivencia tras años juntos, y Willa y Matt, que inician un romance casual que evoluciona hacia dilemas emocionales.

Dirigida por Sam Milby en su ópera prima, recibió menciones en el Los Angeles Film Festival por su retrato honesto de relaciones millennial y actuaciones naturales.​

Finalmente, Am I OK? de 2024, con 86 minutos de duración, presenta a Dakota Johnson como Lucy y Sonoya Mizuno como su mejor amiga Jane, secundadas por Jermaine Fowler y Molly Gordon.

La trama sigue a Lucy, una mujer de 32 años en Los Ángeles que se da cuenta de su orientación sexual y busca su primera experiencia lésbica, navegando confusiones, apoyo amistoso y autodescubrimiento en un entorno urbano.

Dirigida por Stephanie Allynne y producida por Mindy Kaling, la película se estrenó en Max con nominaciones a los GLAAD Media Awards por su representación LGBTQ+ y elogios en Sundance por el guion colaborativo.