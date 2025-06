Si su celular se queda sin internet al hacer una llamada, así puede solucionarlo fácil y en minutos

¿Por qué se va la conexión a internet durante una llamada?

Esto no ocurre en todos los dispositivos. Los teléfonos más modernos y compatibles con la tecnología VoLTE (Voice over LTE) pueden mantener activa la conexión 4G incluso durante una llamada. No obstante, si esta función no está habilitada o si el operador móvil no la soporta en determinada región, la conexión a internet se verá afectada.