Starlink provocó sustos en el cielo: video captó cómo se presencia la tecnología de internet satelital

El paso de varios puntos brillantes al atardecer provocó sorpresa entre residentes que no entendían de qué se trataba.

David Alejandro Rojas García

19 de febrero de 2026, 5:42 p. m.
Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron una formación luminosa desplazándose de manera ordenada.
Varias personas levantaron la mirada al cielo y se encontraron con una fila de luces avanzando de forma ordenada, algunos pensaron en un fenómeno extraño; otros, en algo fuera de este mundo. Sin embargo, lo que quedó registrado en video no fue un misterio, sino parte de la tecnología de conectividad que impulsa SpaceX, la compañía aeroespacial creada por Elon Musk.

La escena volvió a generar conversación en redes sociales, donde circularon las imágenes de la línea brillante cruzando el firmamento poco después del atardecer.

Un espectáculo que ya se ha visto antes

No es la primera ocasión en que este tipo de formación luminosa causa sorpresa. Cada vez que se realiza un envío de nuevos dispositivos al espacio, estos viajan agrupados durante los primeros días, lo que desde la Tierra se aprecia como una cadena de puntos brillantes desplazándose en fila.

Esa apariencia ha llevado a que en más de una oportunidad, se compare con objetos voladores no identificados. No obstante, portales especializados en observación astronómica explican que se trata de equipos que reflejan la luz solar mientras orbitan a baja altura.

Con el paso de los días, esos aparatos se van separando hasta ocupar su posición definitiva alrededor del planeta. En ese momento dejan de verse alineados y se vuelven mucho menos notorios a simple vista.

La red satelital tiene como meta ofrecer conexión a internet en distintas regiones del mundo, especialmente en zonas apartadas donde el acceso tradicional ha sido limitado. Por eso, los lanzamientos forman parte de una estrategia planificada y periódica.

Cómo identificar el “tren” de luces en el cielo

Uno de los aspectos que más llama la atención es que estas estructuras pueden observarse sin necesidad de equipos profesionales, sobre todo tras su despliegue inicial. Para muchos aficionados, se ha convertido incluso en una experiencia buscada.

Miles de satélites interconectados sostienen servicios de internet y transmisión de datos que hoy resultan difíciles de reemplazar.
No se necesitan equipos especializados para identificarlos al inicio, por lo que varias personas los buscan de forma intencional. Foto: Vito Technology, Inc.

Existen herramientas digitales que permiten saber cuándo y hacia dónde mirar plataformas como:

  • FindStarlink
  • Starlink Tracker
  • SatelliteMap.space

El rastreador oficial de la compañía brindan datos sobre horarios aproximados y trayectorias visibles desde distintas ciudades.

Estas aplicaciones suelen ofrecer información actualizada y en algunos casos, funcionan aun sin conexión a internet, lo que facilita su uso en exteriores.

