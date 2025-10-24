Tras fallos en cajeros automáticos de Bancolombia, estas son las opciones a las que puede acudir para retirar su dinero

Desde muy temprano este viernes, 24 de octubre, varios usuarios se han visto afectados por una nueva caída en los servicios de Bancolombia y Nequi, luego de los fallos registrados el pasado lunes, 20 de octubre, tras la caída global de Amazon Web Services (AWS).

Según el portal de información en tiempo real Downdetector, los errores en esta ocasión están relacionados con problemas para iniciar sesión en la aplicación móvil y en los retiros de cajeros automáticos.

Frente a esta situación, Bancolombia se pronunció a través de su cuenta oficial en X, confirmando que presentan fallas en algunos de sus servicios debido a errores técnicos que ya están siendo atendidos. La entidad pidió calma a sus usuarios, asegurando que su dinero permanece a salvo.

La aplicación y los cajeros automáticos son los principales afectados. | Foto: Foto SEMANA

“Esta mañana, detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de varios servicios. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible”, señaló la entidad.

Uno de los inconvenientes que más ha afectado a los usuarios es la imposibilidad de realizar retiros, ya que al intentar hacerlo, los cajeros automáticos arrojan mensajes de error. Ante esto, Bancolombia indicó que como solución temporal, los clientes pueden usar los cajeros de otros bancos para efectuar pagos o avances.

“Mientras tanto, estaremos informando a nuestros clientes en tiempo real sobre los avances y los servicios que siguen disponibles. Aquellos que tienen tarjeta de crédito pueden hacer pagos y avances en cajeros de otros bancos. Queremos que tengas tranquilidad: tu dinero y tu información están completamente seguros”, explicó la entidad.

Para hacerlo, es importante conocer el valor de los avances. En su ‘Centro de Ayuda’, Bancolombia detalla los pasos a seguir:

Ingresar al tarifario a través del enlace correspondiente y diligenciar los campos solicitados.

En la sección ‘Entidad’, seleccionar la opción Bancolombia.

Elegir el año en curso.

Seleccionar ‘Tarjetas de Crédito’ y presionar en ‘Avances’.

Finalmente, hacer clic en el botón ‘Buscar’ para conocer el valor de los avances tanto en los cajeros de Bancolombia como en los de otros bancos.

Los usuarios se ha visto por la falla que presentó Bancolombia este 24 de octubre. | Foto: Getty Images/Image Source

“Use los cajeros de nuestros aliados que estén afiliados a American Express, Mastercard y Visa, como Servibanca, Redeban, Multicolor y ATH en Colombia”, añadió la entidad.