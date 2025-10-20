La razón detrás de la caída masiva que sufrieron este lunes Bancolombia, Nequi, Davivienda y demás aplicaciones

A lo largo de este lunes 20 de octubre, se han reportado fallas en varias aplicaciones, entre ellas Bancolombia, DaviPlata y Nequi. Estos servicios se han visto afectados por la caída global de Amazon Web Services (AWS), según confirmaron las propias compañías a través de comunicados oficiales, en los que señalaron que el equipo de AWS ya trabaja para restablecer la estabilidad del servicio.

Asimismo, el portal especializado Downdetector detalló que las interrupciones en estas plataformas estarían directamente relacionadas con dicha falla global. Los reportes provienen de diversas ciudades del país, entre ellas Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Los principales inconvenientes se asocian con problemas para iniciar sesión y realizar transferencias de fondos; no obstante, las empresas aseguraron que sus equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio con normalidad.

Varios servicios se han visto afectados en su funcionamiento este 20 de octubre. | Foto: Downdetector

Por su parte, AWS informó sobre fallos y lentitud en el funcionamiento de distintos servicios de su infraestructura. Aunque en un inicio la afectación se concentró en la región US-EAST-1 de Estados Unidos, con el paso de las horas se evidenció que el impacto también alcanzó otras zonas del mundo.

Debido a esta situación, numerosos usuarios han experimentado interrupciones en varios servicios, incluidas páginas web, aplicaciones y videojuegos, que dependen de la infraestructura del gigante tecnológico para su funcionamiento.

Tanto Davivienda como Bancolombia habilitaron canales alternos de atención para los usuarios que no pueden acceder a las aplicaciones. En estos casos, recomendaron utilizar las páginas web, los cajeros automáticos o acudir a las oficinas físicas para realizar transacciones o resolver inquietudes.

Estas fallas se deben a que Amazon Web Services es uno de los principales proveedores de servicios en la nube. Además, la región donde se originó la falla es una de las más utilizadas por empresas tecnológicas y entidades financieras para alojar sus operaciones, según informó el portal Bloomberg Línea.

Amazon Web Services (AWS) sufrió fallo global. | Foto: Foto de @awscloud en X

La interrupción parece estar relacionada con un problema en la resolución de DNS del punto de conexión de la API de DynamoDB en Estados Unidos (US-EAST-1), donde se detectaron los primeros errores, de acuerdo con el medio Europa Press.