Tecnología
Amazon Web Services no registró fallas este viernes, 24 de octubre de 2025
La compañía aclaró los supuestos reportes de fallos que han reportado algunas plataformas en las últimas horas.
Durante la mañana de este viernes, 24 de octubre, varios usuarios en plataformas especializadas comenzaron a reportar supuestos fallos en los servicios de Amazon Web Services (AWS), uno de los pilares tecnológicos más importantes de la nube a nivel global.
Sin embargo, en diálogo con SEMANA, la compañía aclaró la situación y confirmó que el sistema funciona con total normalidad, despejando así las dudas que surgieron en torno a una posible caída.
Amazon Web Services es la plataforma que sostiene gran parte de la infraestructura digital utilizada por bancos y aplicaciones financieras en Colombia.