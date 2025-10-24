Amazon Web Services no registró fallas este viernes, 24 de octubre de 2025

Durante la mañana de este viernes, 24 de octubre, varios usuarios en plataformas especializadas comenzaron a reportar supuestos fallos en los servicios de Amazon Web Services (AWS), uno de los pilares tecnológicos más importantes de la nube a nivel global.

Sin embargo, en diálogo con SEMANA, la compañía aclaró la situación y confirmó que el sistema funciona con total normalidad, despejando así las dudas que surgieron en torno a una posible caída.