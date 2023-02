WhatsApp Delta: así puede tener la última y mejor versión de esta aplicación sin exponer su celular

La reciente actualización ofrece funcionalidades que no están en la versión oficial de WhatsApp.

Pese a que WhatsApp ha logrado posicionarse como la principal herramienta de comunicación para millones de personas en el mundo, gracias a que permite entrar en contacto con alguien de forma rápida y efectiva, muchos de sus usuarios se sienten algo inconformes con la plataforma.

Aunque el servicio de mensajería instantánea continuamente trabaja en el desarrollo e implementación de nuevas opciones para mejorar las herramientas que posee, la aplicación aún no cuenta con herramientas que permitan personalizar la apariencia de la aplicación, ni opciones que hagan posible alterar el funcionamiento de algunos elementos en la plataforma.

Por esa razón, algunas personas tienen a instalar en sus teléfonos versiones mods o apps no oficiales basadas en WhatsApp.

En ese orden de ideas, WhatsApp Plus, app desarrollada por terceros, se ha convertido en una aplicación no oficial muy popular entre las personas que desean tener un mayor control sobre las funciones y la apariencia de la plataforma de mensajería instantánea.

No obstante, ese no es el único servicio que hace posible modificar elementos de la app, también existe la herramienta llamada ‘WhatsApp Delta’. La cual brinda algunas opciones que también están presentes en WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus, es la versión no oficial más usada en dispositivos Android - Foto: Captura de pantalla / Semana

Sin embargo, este servicio también lanza actualizaciones continuamente y, por ello, quienes lo utilicen deben mantener su teléfono con la última versión disponible, para así acceder a sus nuevas funciones y evitar un posible bloqueo.

¿Cómo descargar la última versión de WhatsApp Delta en celulares Android?

Al igual que con WhatsApp Plus, antes de realizar la instalación de la actualización de WhatsApp Delta se debería generar una copia de seguridad en el teléfono con todos los chats. De esa forma se podrá mantener un respaldo con todas las conversaciones, stickers, notas de voz, fotos, videos y otros archivos que se han manejado en la plataforma.

Para ello, se debe acceder a los ajustes de WhatsApp y, posteriormente, seleccionar la opción ‘chats’, luego habrá que pulsar en “Copia de seguridad”. En este apartado se debe elegir la opción “Guardar en Google Drive” y en ‘Nunca’.

Ahora se deberá pulsar en ‘Guardar’ y de inmediato la aplicación procederá a crear un respaldo de todos los chats y los diferentes archivos que están en esas conversaciones.

Antes de usar servicios como WhatsApp Plus, es clave hacer una copia de respaldo de los chats. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Ahora será necesario acceder a las carpetas que están en el almacenamiento interno del teléfono, allí se debe abrir el fichero “Android” y luego ingresar a “media” > “com.whatsapp”, esa carpeta debe ser renombrada como ‘com.whatsapp Delta’.

Una vez realizado este proceso, el usuario puede proceder con la instalación de WhatsApp Delta siguiendo estos pasos:

Desinstalar la aplicación de WhatsApp del teléfono.

Descargar la última versión APK de la plataforma haciendo una búsqueda de la versión WhatsApp Delta 2023 5.0.0b1

Activar la opción de instalación de fuentes desconocidas.

Instalar la APK y conceder los permisos necesarios.

Abrir la aplicación e ingresar el número de teléfono.

Después ingresar el código de verificación que llegará vía SMS al dispositivo.

Al finalizar ese procedimiento, el usuario tendrá en su dispositivo la última versión de WhatsApp Delta, sin perder sus chats, stickers y otros archivos.

¿Qué novedades ofrece la actualización de WhatsApp Delta?

Los mensajes que son eliminados por otra persona o que desaparecen de forma automática y los estados, seguirán siendo visibles para el usuario

Se puede modificar la barra de búsqueda para encontrar fotos de perfil, estados y otros elementos

Se puede modificar colores, diseño de menú y tipos de letras en toda la aplicación

Programación de mensajes y redacción de respuestas anticipadas al estilo de WhatsApp Business con las cuentas de una marca.

Enviar hasta 90 fotos o videos a un chat, aunque próximamente la versión oficial de WhatsApp dejará enviar hasta 100 archivos a una conversación.

WhatsApp Delta dejaría modificar la apariencia de WhatsApp, pero sus usuarios se exponen a ser bloqueados. - Foto: NurPhoto via Getty Images

¿WhatsApp Delta podría ser peligroso?

WhatsApp cuenta con normas muy estrictas en contra del uso de apps no oficiales en el servicio de mensajería. Desde su blog oficial la aplicación, propiedad de Meta, aseguró que la utilización de dichas aplicaciones crean brechas de seguridad que pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuentes que buscan robar información íntima de los chats del usuario.

Por esa razón WhatsApp ha sido muy clara en advertir que usar ese tipo de servicios puede conllevar a un bloqueo temporal o permanente de la cuenta del usuario que haya violado la norma.

Los apps no oficiales que podrían causar el bloqueo de una cuenta de WhatsApp son:

WhatsApp Plus

GB WhatsApp.

Fouad WhatsApp.

OBWhatsApp.

¿Cómo recuperar una cuenta bloqueada?

El usuario debe enviar un correo a soporte de WhatsApp (support@whatsapp.com), en dicha comunicación tendrá que agregar su número de teléfono (con su prefijo internacional), marca, modelo de teléfono y ofrecer una explicación detallada de su caso junto a las razones por las que necesita recuperar su cuenta.