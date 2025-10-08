Suscribirse

Turismo

Así es el destino más deseado por los viajeros colombianos para vivir una historia de amor soñada, según encuesta

Es un escenario donde muchos aseguran experimentar tranquilidad, relajación y el privilegio de disfrutar de tardes verdaderamente inolvidables.

Redacción Turismo
8 de octubre de 2025, 7:56 p. m.
Viajeros
Vacaciones en pareja | Foto: Getty Images

Según una encuesta realizada por la plataforma Booking.com, hay un destino en el que la mayoría de los viajeros colombianos piensa cuando se trata de un plan romántico, pues muchos aseguran experimentar tranquilidad, relajación y el privilegio de disfrutar de tardes verdaderamente inolvidables.

Este escenario único y capaz de crear recuerdos inolvidables, de acuerdo con la opinión de varios viajeros, es la playa. un lugar que ha dejado de ser solo un escenario de descanso para transformarse en el espacio ideal para vivir una historia de amor soñada.

Al analizar los datos recopilados, se conoció que casi la mitad de los colombianos (48 %), afirma que su historia de amor soñada comenzaría con un abrazo frente al mar, al atardecer. Además, los resultados de la encuesta revelaron que ese deseo es todavía más fuerte entre quienes tienen entre 55 y 64 años, donde el porcentaje asciende al 55%.

Este hallazgo sitúa a Colombia por encima del promedio regional y resalta una característica cultural distintiva. En otros países latinoamericanos como Brasil, México y Argentina, la playa también ocupa los primeros lugares, pero compite más estrechamente con otros escenarios románticos, como una cita en un café o un paseo por un pueblo pintoresco.

Turistas disfrutando de la hermosa puesta de sol mientras caminan sobre la pared en Cartagena - gente viajando | Foto: Getty Images

En cambio, en Colombia, los viajeros tienen una preferencia clara, ya que solo el 16 % elegiría un pueblo y el 11 % una cita urbana.

No obstante, el romanticismo también se refleja en la elección del hospedaje, de acuerdo con las respuestas obtenidas en la encuesta, pues indican que el 41 % de los viajeros colombianos prefiere alojamientos que evocan una comedia romántica: habitaciones acogedoras, vistas encantadoras y desayuno incluido

Cada uno de estos detalles demuestran el deseo que muchos tienen de vivir una experiencia que los haga sentir como parte de una historia de película.

Estos datos, más allá de mostrar una simple preferencia turística, revelan una tendencia emocional que conecta a los viajeros colombianos, donde el sol, la arena y el mar no solo representan descanso o diversión, sino el escenario perfecto para comenzar una historia de amor única.

Viaje en pareja
Disfrutando al atardecer con un moderno rascacielos de fondo. | Foto: Getty Images
De hecho, esto explicaría por qué Cartagena de Indias se ha consolidado durante años como un destino romántico por excelencia para quienes buscan vivir una historia de amor perfecta en Colombia.

Esto la ha llevado a ser reconocida como el “Destino líder de luna de miel de Sudamérica” en los World Travel Awards 2025. Esta ciudad caribeña combina paisaje, cultura, historia y una atmósfera mágica que cautiva tanto parejas nacionales como internacionales.

