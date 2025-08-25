Suscribirse

Turismo

Cinco planes cerca a Bogotá que puede visitar en el mes de septiembre; son grandes exponentes gastronómicos

Estos destinos son perfectos para visitar en un día, con amigos o familiares.

Redacción Turismo
25 de agosto de 2025, 11:44 p. m.
5 planes cerca a Bogotá que puede visitar en el mes de septiembre; son grandes exponentes gastronómicos | Foto: Guillermo Torres

Si se encuentra en busca de planes emocionantes cerca de Bogotá, el portal Travelgrafía realizó una guía donde menciona los mejores 5 destinos cerca de la capital.

Catedral de Sal de Zipaquirá

Esta catedral es uno de los mejores lugares para visitar cerca de Bogotá. Este templo religioso católico es una joya arquitectónica y una de las grandes maravillas de Colombia.

la Catedral de Sal, en Zipaquirá
Este templo religioso católico es una joya arquitectónica y una de las grandes maravillas de Colombia. | Foto: guillermo torres-semana

Para llegar a la Catedral de Sal, puede viajar en su propio auto o tomar una flota o bus en la Terminal del Norte hasta Zipaquirá y luego un taxi hasta la catedral.

Parque Nacional Natural Chingaza

Este parque es otro lugar ideal para los amantes de la naturaleza. Esta reserva natural, es uno de los 10 parques naturales más fascinantes del país. Si le gusta las caminatas al aire libre, visitar este parque natural es el mejor plan para hacer cerca de Bogotá.

Parque Natural Chingaza
Esta reserva natural, es uno de los 10 parques naturales más fascinantes del país. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Para llegar a Chingaza es obligatorio reservar con anticipación y contar con el acompañamiento de un guía local. Además, se requiere de una camioneta 4x4 para llegar al parque.

Monguí, Boyacá

Este es uno de los pueblos que todo turista debería visitar, aunque sea una vez en la vida. Las calles coloniales, las costumbres campesinas y los paisajes montañosos que lo rodean lo convierten en uno de los pueblos más hermosos de Colombia.

En todos los departamentos de Colombia hay destinos que esperan ser explorados por los turistas.
Las calles coloniales, las costumbres campesinas y los paisajes montañosos que lo rodean lo convierten en uno de los pueblos más hermosos de Colombia. | Foto: Adobe Stock.

Para llegar a Monguí, primero se debe ir a Sogamoso y luego continuar hasta Monguí en un trayecto de unas 3 horas y media. A pesar de que el viaje parece largo, es uno de los mejores planes por hacer y que están cerca de Bogotá.

Laguna de Guatavita

Guatavita es otro pueblo que está cerca a Bogotá el cual debe ser visitado. Ubicado en Cundinamarca, a más de una hora de la capital.

Este es uno de los pueblos cercanos a Bogotá donde se puede pasear por sus encantadoras calles, navegar por el Embalse de Tominé y descubrir la historia de los pueblos prehispánicos. Además, se puede visitar la Laguna de Guatavita y conocer la Leyenda de El Dorado.

Laguna del Cacique en Guatavita
Laguna del Cacique en Guatavita | Foto: Captura de pantalla tomada de Google Maps

Hay que tener en cuenta que esta laguna está a 20 km del pueblo y para llegar se necesita de vehículo propio o unirse a una excursión de in día.

Sumapaz

El último plan recomendado por este portal es visitar Sumapaz, otro pueblo cerca a Bogotá para visitar en un día. Aunque en realidad es una localidad más de la capital, se encuentra sobre un macizo de la Cordillera Oriental de los Andes, en el extremo de la ciudad. Desde este lugar, se podrá acercarse al páramo más grande del mundo.

La construcción estaba ubicada en el área protegida del páramo de Sumapaz, en zona rural de Bogotá.
Este páramo se encuentra en el Parque Nacional Natural Sumapaz, donde el ecoturismo no está permitido. | Foto: CAR Cundinamarca

Este páramo se encuentra en el Parque Nacional Natural Sumapaz, donde el ecoturismo no está permitido. Sin embargo, se puede explorar la zona de amortiguación acompañado de guías locales.

