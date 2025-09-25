Córdoba celebra con esta agenda especial en el ‘Pueblito Cordobés’ en el Día Mundial del Turismo

Este fin de semana, el departamento de Córdoba se une a la conmemoración del Día Mundial del Turismo con una programación especial en el emblemático Pueblito Cordobés, escenario que exalta nuestras tradiciones, paisajes y talentos.

El propósito de esta jornada es sembrar en las nuevas generaciones el orgullo por su tierra, reconociendo el turismo como una herramienta para fortalecer la identidad, dinamizar la economía local y proteger el patrimonio natural y cultural.

La conmemoración se desarrolla en articulación con la Gobernación de Córdoba, Alcaldía de Montería, Universidad Pontificia Bolivariana, Cámara de comercio y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Para el viernes, 26 de septiembre, tienen prevista la participación de más de 400 estudiantes de Montería, Cotorra y Moñitos en actividades lúdicas diseñadas para descubrir los tesoros escondidos del territorio: rutas turísticas, saberes ancestrales, biodiversidad y expresiones culturales que hacen de Córdoba un destino único.

En horas de la tarde, las actividades estarán abiertas a familias y visitantes, con dinámicas recreativas y pedagógicas que fortalecen el sentido de pertenencia.

La agenda continúa el sábado 27 y domingo 28 con una serie de conferencias y experiencias culturales que invitan a reflexionar sobre el turismo sostenible, comunitario y ecológico.

Habrá planes para todas las edades. | Foto: @felosorio_fly

Sábado 27

Talleres (8:00 a.m. – 3:00 p.m.):

Posicionando a Córdoba como destino turístico: “De la reseña a la experiencia”

¿Cómo podemos transformar el turismo en una fuerza que regenere el entorno, las comunidades y las costumbres?

Charla (3:00 p.m. – 4:00 p.m.):

Economía solidaria y asociatividad empresarial: “Estrategias digitales para el turismo de Córdoba”

Muestra cultural (3:00 p.m. – 4:00 p.m.)

Festival Río Picnic (4:00 p.m. – 7:00 p.m.):

Música, gastronomía y encuentro familiar

Domingo 28

Charlas especializadas (desde las 4:40 p.m.):

Potencializando el turismo cultural y sostenible – Melissa Nieto

Turismo de carretera: cinco destinos imperdibles para disfrutar en Córdoba – Juan “Travesías”

Turismo de avistamiento de aves: una mirada ecológica para entender el territorio – Hugo Herrera, Sociedad Ornitológica de Córdoba

Concierto de cierre (6:00 p.m.):

Experiencia sonora de porros, puyas y fandangos

Las puertas del Pueblito Cordobés estarán abiertas todo el fin de semana y serán sorteados diferentes premios entre los asistentes, como hospedajes en hoteles y bonos para disfrutar en restaurantes locales.