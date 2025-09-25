TURISMO
Córdoba celebra con esta agenda especial en el ‘Pueblito Cordobés’ en el Día Mundial del Turismo
Hay todo tipo de actividades para disfrutar en familia.
Este fin de semana, el departamento de Córdoba se une a la conmemoración del Día Mundial del Turismo con una programación especial en el emblemático Pueblito Cordobés, escenario que exalta nuestras tradiciones, paisajes y talentos.
El propósito de esta jornada es sembrar en las nuevas generaciones el orgullo por su tierra, reconociendo el turismo como una herramienta para fortalecer la identidad, dinamizar la economía local y proteger el patrimonio natural y cultural.
La conmemoración se desarrolla en articulación con la Gobernación de Córdoba, Alcaldía de Montería, Universidad Pontificia Bolivariana, Cámara de comercio y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Para el viernes, 26 de septiembre, tienen prevista la participación de más de 400 estudiantes de Montería, Cotorra y Moñitos en actividades lúdicas diseñadas para descubrir los tesoros escondidos del territorio: rutas turísticas, saberes ancestrales, biodiversidad y expresiones culturales que hacen de Córdoba un destino único.
En horas de la tarde, las actividades estarán abiertas a familias y visitantes, con dinámicas recreativas y pedagógicas que fortalecen el sentido de pertenencia.
La agenda continúa el sábado 27 y domingo 28 con una serie de conferencias y experiencias culturales que invitan a reflexionar sobre el turismo sostenible, comunitario y ecológico.
Sábado 27
Talleres (8:00 a.m. – 3:00 p.m.):
Posicionando a Córdoba como destino turístico: “De la reseña a la experiencia”
¿Cómo podemos transformar el turismo en una fuerza que regenere el entorno, las comunidades y las costumbres?
Charla (3:00 p.m. – 4:00 p.m.):
Economía solidaria y asociatividad empresarial: “Estrategias digitales para el turismo de Córdoba”
Muestra cultural (3:00 p.m. – 4:00 p.m.)
Festival Río Picnic (4:00 p.m. – 7:00 p.m.):
Música, gastronomía y encuentro familiar
Domingo 28
Charlas especializadas (desde las 4:40 p.m.):
Potencializando el turismo cultural y sostenible – Melissa Nieto
Turismo de carretera: cinco destinos imperdibles para disfrutar en Córdoba – Juan “Travesías”
Turismo de avistamiento de aves: una mirada ecológica para entender el territorio – Hugo Herrera, Sociedad Ornitológica de Córdoba
Concierto de cierre (6:00 p.m.):
Experiencia sonora de porros, puyas y fandangos
Las puertas del Pueblito Cordobés estarán abiertas todo el fin de semana y serán sorteados diferentes premios entre los asistentes, como hospedajes en hoteles y bonos para disfrutar en restaurantes locales.
“Además, contaremos con la presencia del viceministro encargado de Turismo, Jhon Alexander Ramos Calderón, quien se suma a esta agenda para fortalecer el diálogo con actores locales y resaltar el potencial turístico de Córdoba. Invitamos a toda la comunidad cordobesa y visitantes a vivir esta experiencia que exalta el turismo como motor de desarrollo, identidad y bienestar, agregó Melissa Nieto.