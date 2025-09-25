Suscribirse

TURISMO

Córdoba celebra con esta agenda especial en el ‘Pueblito Cordobés’ en el Día Mundial del Turismo

Hay todo tipo de actividades para disfrutar en familia.

Redacción Turismo
25 de septiembre de 2025, 6:58 p. m.
Turismo en Córdoba.
Turismo en Córdoba. | Foto: @felosorio_fly

Este fin de semana, el departamento de Córdoba se une a la conmemoración del Día Mundial del Turismo con una programación especial en el emblemático Pueblito Cordobés, escenario que exalta nuestras tradiciones, paisajes y talentos.

El propósito de esta jornada es sembrar en las nuevas generaciones el orgullo por su tierra, reconociendo el turismo como una herramienta para fortalecer la identidad, dinamizar la economía local y proteger el patrimonio natural y cultural.

La conmemoración se desarrolla en articulación con la Gobernación de Córdoba, Alcaldía de Montería, Universidad Pontificia Bolivariana, Cámara de comercio y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Para el viernes, 26 de septiembre, tienen prevista la participación de más de 400 estudiantes de Montería, Cotorra y Moñitos en actividades lúdicas diseñadas para descubrir los tesoros escondidos del territorio: rutas turísticas, saberes ancestrales, biodiversidad y expresiones culturales que hacen de Córdoba un destino único.

En horas de la tarde, las actividades estarán abiertas a familias y visitantes, con dinámicas recreativas y pedagógicas que fortalecen el sentido de pertenencia.

La agenda continúa el sábado 27 y domingo 28 con una serie de conferencias y experiencias culturales que invitan a reflexionar sobre el turismo sostenible, comunitario y ecológico.

Habrá planes para todas las edades.
Habrá planes para todas las edades. | Foto: @felosorio_fly

Sábado 27

Talleres (8:00 a.m. – 3:00 p.m.):

Posicionando a Córdoba como destino turístico: “De la reseña a la experiencia”

¿Cómo podemos transformar el turismo en una fuerza que regenere el entorno, las comunidades y las costumbres?

Charla (3:00 p.m. – 4:00 p.m.):

Economía solidaria y asociatividad empresarial: “Estrategias digitales para el turismo de Córdoba”

Muestra cultural (3:00 p.m. – 4:00 p.m.)

Festival Río Picnic (4:00 p.m. – 7:00 p.m.):

Música, gastronomía y encuentro familiar

Contexto: El pueblo costero en el corazón de Córdoba que cautiva con sus playas serenas y su vibrante cultura

Domingo 28

Charlas especializadas (desde las 4:40 p.m.):

Potencializando el turismo cultural y sostenible – Melissa Nieto

Turismo de carretera: cinco destinos imperdibles para disfrutar en Córdoba – Juan “Travesías”

Turismo de avistamiento de aves: una mirada ecológica para entender el territorio – Hugo Herrera, Sociedad Ornitológica de Córdoba

Concierto de cierre (6:00 p.m.):

Experiencia sonora de porros, puyas y fandangos

Las puertas del Pueblito Cordobés estarán abiertas todo el fin de semana y serán sorteados diferentes premios entre los asistentes, como hospedajes en hoteles y bonos para disfrutar en restaurantes locales.

“Además, contaremos con la presencia del viceministro encargado de Turismo, Jhon Alexander Ramos Calderón, quien se suma a esta agenda para fortalecer el diálogo con actores locales y resaltar el potencial turístico de Córdoba. Invitamos a toda la comunidad cordobesa y visitantes a vivir esta experiencia que exalta el turismo como motor de desarrollo, identidad y bienestar, agregó Melissa Nieto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. F1 | Romain Grosjean, el piloto que esquivó la muerte, volverá a conducir un monoplaza

2. Estos son los señalamientos que hizo Pedro Rodríguez contra del exgobernador Camilo Romero

3. Técnico de Independiente del Valle lanzó pullas a Once Caldas: esto dijo tras verlos encima del bus

4. Inteligencia artificial da su ganadora definitiva en Miss Universe Colombia 2025

5. Altafulla causa preocupación por estar en México, tras el asesinato de B King; fans piden por él: “Que se cuide, está muy peligroso”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MonteríaCórdobaturismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.