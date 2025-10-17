Los destinos colombianos siguen obteniendo reconocimientos mundiales por su belleza y encantos naturales. En una nueva entrega de los Best Tourism Villages, que otorga la ONU Turismo, el municipio de Murillo, en Tolima, fue seleccionado como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo en 2025.

Este lindo municipio está ubicado muy cerca del Nevado del Ruiz, donde la historia y la naturaleza caminan juntas por senderos ancestrales. Es un destino en el que la cultura se refleja en sus artesanos, en la cosecha del campo y en el calor y la tradición de su gente.

El reconocimiento resalta la labor de Murillo en la preservación del medio ambiente y la promoción de un turismo responsable. Sus paisajes, que combinan páramos, cascadas y bosques de palma de cera, se complementan perfectamente con una rica oferta cultural que se evidencia en eventos emblemáticos como el Concurso de la Arriería, las ferias gastronómicas y el Festival de la Cosecha de Papa.

Murillo es considerado uno de los municipios más importantes para el turismo no solo en el Tolima, sino en Colombia. | Foto: Tomada: Gobernación del Tolima

La alcaldesa de Murillo, María Camila Sánchez, quien estuvo presente en la ceremonia de entrega de los premios, aseguró que este galardón “es el reflejo del trabajo en equipo y la dedicación de nuestra comunidad. Hoy, Murillo se posiciona como un destino que ofrece un turismo en armonía con la naturaleza y con nuestras tradiciones, siendo los mejores entre los mejores.”

Este municipio tolimense ha venido trabajando en proyectos de sostenibilidad, incluyendo la reforestación, la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados y la reducción en los plásticos de un solo uso, reforzando su compromiso con un modelo de turismo regenerativo.

De esta forma logró meterse en la lista de destinos más emblemáticos del mundo, que apuestan por un turismo sostenible, mostrando que cuando la cultura, la naturaleza y la sostenibilidad se entrelazan, el turismo se convierte en una herramienta poderosa para el desarrollo de los territorios.

Ahora, este municipio colombiano se mete en la lista de los más lindos del mundo, sumándose a otros cuatro que ya habían obtenido el reconocimiento en versiones anteriores: Choachí, en Cundinamarca; Filandia, en Quindío; Zapatoca, en Santander, y Jardín, en Antioquia.

La red de pueblos galardonados, a nivel mundial, ahora cuenta con 184 destinos en 55 países, contribuyendo al fortalecimiento del turismo responsable en el mundo.

Murillo se consolida como uno de los mejores destinos del mundo para hacer turismo. | Foto: Milagros Palomares

Ideal para los amantes de la naturaleza

Murillo es una buena opción para los amantes de la naturaleza. Uno de los grandes atractivos son las termales de La Cabaña. Información de la Gobernación del Tolima indica que este sitio se encuentra en la vía Murillo-Manizales y allí los viajeros pueden disfrutar de piscinas de aguas termales. Se pueden realizar cabalgatas y recorridos ecológicos para disfrutar en pleno de la naturaleza.

También está la termal La Campanita, por donde los turistas realizan recorridos en media montaña, que permite observar un bosque alto andino, el cañón del río Recio y también se aprecia la palma de cera.