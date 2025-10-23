Suscribirse

El encantador pueblo del occidente antioqueño reconocido por sus atractivos naturales, un destino ideal para disfrutar en familia

Se ubica a 55 kilómetros de Medellín.

Redacción Turismo
23 de octubre de 2025, 11:50 p. m.
Ebéjico, Antioquia
Ebéjico está rodeado de mucha naturaleza y lindos paisajes. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

El departamento de Antioquia es uno de los destinos imperdibles para visitar en Colombia.

Está región se destaca por su hermosos paisajes, su arquitectura tradicional y su riqueza cultural.

Uno de sus 125 municipios es Ebéjico, el cual está ubicado en el occidente de esta zona del país y a 55 kilómetros de Medellín.

El portal de turismo Antioquia Travel destaca a la población por sus atractivos naturales, como quebradas y caídas de agua, que hacen de este lugar que sea “ideal para compartir y disfrutar en familia”.

Contexto: Así es el municipio menos poblado del oriente antioqueño, una joya turística reconocida por su arquitectura y riqueza natural

Ebéjico también es conocido como un distrito panelero por su importante producción de panela y por el cultivo de una variedad de productos, como el café, el plátano, la caña, el maíz, las hortalizas y frutas. También es productor de ganado de ceba y leche.

“Ebéjico es un municipio con una vocación agrícola y pecuaria, destacándose por la producción de panela. Sus haciendas ofrecen una experiencia en la que se puede conocer todo el proceso de elaboración de este producto”, señala la Gobernación de Antioquia.

Historia

Sobre la historia del municipio, esta entidad afirma que el valle en el que se encuentra ubicado era habitado inicialmente por los indígenas nutabes.

Ya en 1830, el caserío tenía el original nombre de La Comunidad. Posteriormente, en 1833, por orden del gobernador Juan de Dios Aránzazu, se creó la parroquia con el nombre de Ebéjico, en honor a la tribu que habitaba en ese territorio.

Sitios de interés

Entre los atractivos más importantes del municipio está el trapiche La Ilusión, uno de los más importantes. Está ubicado en el corregimiento El Brasil, a pocos metros de la zona urbana.

Otro sitio destacado es la piscina Campo Alegre. Está ubicada en la vereda del mismo nombre y es sitio ideal para el disfrute de los pobladores del municipio y sus visitantes.

Contexto: Así es la capital comercial del suroeste antioqueño, un pueblo que deslumbra con la arquitectura de sus templos

El glamping Entre verdes es otro lugar de interés. Ubicado en la Vereda Blanquizal, es conocido como un ‘paraíso escondido’ en Ebéjico. “Es un lugar donde podrás descansar, disfrutar y relejarse justo en medio de la naturaleza. Está rodeado de una vegetación muy diversa y que hace que se conecte con la naturaleza”, señala Antioquia Travel.

Un atractivo adicional es el denominado Tour del Café. Este es un recorrido por diferentes fincas cafeteras del corregimiento la Clara e ideal para conocer los procesos del café.

Otro sitio imperdible es el corregimiento de Sevilla, población que se caracteriza por “tener un clima muy fresco y ser el lugar donde se centra un gran movimiento de comercio en el municipio”.

