Turismo

El municipio boyacense que tiene nombre de departamento cafetero; un destino lleno de historia y paisajes que enamoran

Este destino boyacense está a dos horas de Tunja.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
23 de diciembre de 2025, 11:18 p. m.
Este es uno de los municipios para visitar en Boyacá.
Este es uno de los municipios para visitar en Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Boyacá es un destino perfecto para visitar en estas vacaciones. Es una región de gran importancia histórica, belleza natural y una rica cultura. En su geografía destacan montañas, valles y páramos, además de tener una gran riqueza hídrica.

A esto se suman pueblos de gran belleza colonial como Villa de Leyva y Ráquira, en donde sus calles empedradas son uno de sus grandes atractivos. Estos poblados ofrecen un ambiente único que parece detenido en el tiempo, por lo que son ideales para quienes buscan una experiencia diferente, en medio de lindos paisajes.

Cinco planes para hacer durante el fin de año en Monguí, uno de pueblos más bonitos de Boyacá y patrimonio de Colombia

Lo anterior, sin dejar de lado los paisajes naturales, como la Laguna de Tota y el Parque Natural Iguaque, espacios que les permiten a los visitantes disfrutar de caminatas y lindas vistas.

Este territorio tiene diversidad de destinos para conocer y uno de ellos tiene nombre de departamento cafetero. Se trata de Caldas, que es considerado un municipio lleno de historia, tradición y paisajes que enamoran.

Turismo

Así es uno de los pueblos más jóvenes de Antioquia, destino de gran riqueza acuática que en el pasado se llamó Puerto Uribe

Turismo

El municipio boyacense enclavado entre montañas, bañado por ríos y con aguas termales; imperdible para unos días de descanso

Turismo

Guía práctica para ver el alumbrado navideño en Cartagena sin perderse sus mejores atractivos

Turismo

Cinco pueblos de Cundinamarca para despedir el 2025 contemplando hermosos paisajes

Turismo

Así se vive la magia de la Navidad en uno de los pueblos más coloridos y turísticos de Antioquia, a dos horas de Medellín

Turismo

Planes gratis para disfrutar en Bogotá durante las vacaciones de fin de año

Turismo

El municipio antioqueño rodeado de cuevas y charcos naturales, perfecto para la aventura, a dos horas de Medellín

Opinión

Valledupar, el destino que el turismo aún no ha aprendido a mirar

Turismo

Cinco planes para hacer durante el fin de año en Monguí, uno de pueblos más bonitos de Boyacá y patrimonio de Colombia

Turismo

No es el Valle del Cocora. El mágico paraíso donde abundan las palmas de cera, joya escondida a tres horas de Manizales

Caldas, Boyacá
Caldas es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y para disfrutar de una rica gastronomía. Foto: Alcaldía Municipal/API.

Información de la Alcaldía Municipal indica que este destino se caracteriza porque allí habita gente amable, es posible disfrutar de una gastronomía típica y hacer contacto con una naturaleza exuberante y rincones que reflejan la verdadera esencia boyacense.

Allí los viajeros tienen la posibilidad de recorrer sus veredas, sus templos, sus montañas y disfrutar de su cultura viva, así como de la amabilidad de sus habitantes, en medio de un ambiente tranquilo que invita a volver.

Cuatro aguas termales en Boyacá para relajarse y disfrutar de días de vacaciones en medio de la naturaleza; son imperdibles

En el municipio se puede visitar el Pozo negro y el Pico de las guacamayas. El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que en estas tierras hay dos atractivos turísticos que son imperdibles: el Pozo negro y el Pico de las Guacamayas.

En este destino los amantes de la naturaleza también se encuentran con cascadas y pueden realizar diferentes actividades al aire libre como el avistamiento de especies.

En este municipio se celebra el 24 de diciembre la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del municipio, de acuerdo con Situr.

Caldas, Boyacá
Caldas es un buen destino para visitar en Boyacá. Foto: Facebook Alcaldía de Caldas/API.

Datos históricos

De acuerdo con Situr, este municipio boyacense fue fundado el 28 de agosto de 1837 y se le otorgó el nombre en honor a Francisco José de Caldas, uno de los próceres de la Independencia de Colombia. El poblado se originó desde la época de la conquista española y los habitantes originales del territorio eran los muzos, grupo perteneciente a la etnia Caribe.

Este destino está localizado en un valle, en el occidente del departamento, sobre la cordillera Oriental y se caracteriza porque sus habitantes se dedican a la siembra de productos como papa, maíz, alverja y frijol. También desarrollan la actividad lechera para obtener ingresos.

Mas de Turismo

Caldas, Boyacá

El municipio boyacense que tiene nombre de departamento cafetero; un destino lleno de historia y paisajes que enamoran

Puerto Triunfo

Así es uno de los pueblos más jóvenes de Antioquia, destino de gran riqueza acuática que en el pasado se llamó Puerto Uribe

El espino, BOyacá

El municipio boyacense enclavado entre montañas, bañado por ríos y con aguas termales; imperdible para unos días de descanso

Cartagena de Indias

Guía práctica para ver el alumbrado navideño en Cartagena sin perderse sus mejores atractivos

Guatavita, Colombia

Cinco pueblos de Cundinamarca para despedir el 2025 contemplando hermosos paisajes

Guatapé

Así se vive la magia de la Navidad en uno de los pueblos más coloridos y turísticos de Antioquia, a dos horas de Medellín

Bogotá, Colombia

Planes gratis para disfrutar en Bogotá durante las vacaciones de fin de año

Maceo, Antioquia

El municipio antioqueño rodeado de cuevas y charcos naturales, perfecto para la aventura, a dos horas de Medellín

Feria de Cali

Estos son los cuatro principales desfiles que encenderán la Feria de Cali, sus fechas y recorridos

Turismo gastronómico

¿Cómo elegir buenos restaurantes durante un viaje y evitar trampas turísticas? Cuatro consejos clave para tener en cuenta

Noticias Destacadas