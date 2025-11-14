Uno de los 32 departamentos de Colombia es el Tolima, un destino que destaca por su amplia oferta turística para los viajeros que deciden recorrer sus tierras y conocer de sus costumbres, tradiciones y gastronomía.

Es una región en la que se pueden apreciar sus lindos paisajes, cascadas, ríos y montañas. Cada uno de sus municipios tiene mucho que ofrecerles a los viajeros.

Una de las tantas opciones es Chaparral, ubicado al suroccidente del departamento y que, según la Gobernación del Tolima, lleva ese nombre debido a la gran cantidad de plantas llamadas chaparros que se encuentran en esta zona. También se le conoce como “tierra de grandes” por las personalidades del país que han nacido en este municipio.

Chaparral en el departamento del Tolima. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Chaparral, Tolima

Este destino se encuentra a un poco más de tres horas de Ibagué, capital del departamento y ofrece una temperatura promedio de 24 grados centígrados, ideal para los amantes del clima templado.

Especial para los aventureros

La diversidad de sus paisajes y la exuberancia que se aprecia de flora y fauna en esta región, hacen que Chaparral sea una buena opción para quienes quieren pasar unos días de vacaciones y descanso.

Este es un centro productor de agua; pues en él nacen importantes afluentes hídricos como los ríos Amoyá, Mendarco, Irco y Ambeima, entre otros. Además, hay cascadas y lagunas de las que los viajeros pueden disfrutar.

Uno de los atractivos es el Charco La Tigrera, conocido porque tiene cascadas y dos charcos de aguas cristalinas, especialmente llamativos durante la temporada de verano. De acuerdo con datos de la Alcaldía del municipio, este paraje ofrece una experiencia refrescante en un entorno natural que vale la pena conocer.

A este lugar se suman las cascadas Salto del Mohán, con una caída de 30 metros, y el Salto del Ángel, una caída de agua de aproximadamente 140 metros de altura, situada al final de la meseta de la vereda Guayabal. Este destino es ideal para realizar caminatas ecológicas.

Chaparral tiene una amplia oferta turística. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Chaparral, Tolima

Oferta de cuevas

La Gobernación indica que en este destino hay varias cuevas, entre ellas las de Tuliní, las cuales conservan sus atractivos naturales por encontrarse en proceso de exploración. Se dice que la primera de ellas es un lugar donde la luz del sol jamás ha llegado y se le conoce como la “Cueva de los Guapacoes”, pues estos pájaros nocturnos son los anfitriones primarios de este intrigante lugar.

La segunda tiene formaciones milenarias con diversidad de tonos verdosos y azulosos de sus rocas. Están a solo 11 kilómetros de la cabecera municipal.