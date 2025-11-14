Suscribirse

Turismo

El pueblo tolimense ideal para pasar unos días de vacaciones, un destino de gran oferta natural con cascadas, lagunas y cuevas

Este destino se encuentra a tres horas de Ibagué, capital del departamento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
14 de noviembre de 2025, 8:43 p. m.
CHAPARRAL TOLIMA
Este municipio tolimense es una buena opción para pasar unos días de descanso. | Foto: Guillermo Torres

Uno de los 32 departamentos de Colombia es el Tolima, un destino que destaca por su amplia oferta turística para los viajeros que deciden recorrer sus tierras y conocer de sus costumbres, tradiciones y gastronomía.

Contexto: De viaje por Colombia

Es una región en la que se pueden apreciar sus lindos paisajes, cascadas, ríos y montañas. Cada uno de sus municipios tiene mucho que ofrecerles a los viajeros.

Contexto: El colorido pueblo tolimense elegido por la ONU Turismo como uno de los mejores destinos del mundo en 2025

Una de las tantas opciones es Chaparral, ubicado al suroccidente del departamento y que, según la Gobernación del Tolima, lleva ese nombre debido a la gran cantidad de plantas llamadas chaparros que se encuentran en esta zona. También se le conoce como “tierra de grandes” por las personalidades del país que han nacido en este municipio.

Chaparral, Tolima
Chaparral en el departamento del Tolima. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Chaparral, Tolima

Este destino se encuentra a un poco más de tres horas de Ibagué, capital del departamento y ofrece una temperatura promedio de 24 grados centígrados, ideal para los amantes del clima templado.

Especial para los aventureros

La diversidad de sus paisajes y la exuberancia que se aprecia de flora y fauna en esta región, hacen que Chaparral sea una buena opción para quienes quieren pasar unos días de vacaciones y descanso.

Este es un centro productor de agua; pues en él nacen importantes afluentes hídricos como los ríos Amoyá, Mendarco, Irco y Ambeima, entre otros. Además, hay cascadas y lagunas de las que los viajeros pueden disfrutar.

Contexto: El municipio tolimense que en el pasado se llamó Miraflores, un destino ideal para el turismo de aventura a una hora de Ibagué

Uno de los atractivos es el Charco La Tigrera, conocido porque tiene cascadas y dos charcos de aguas cristalinas, especialmente llamativos durante la temporada de verano. De acuerdo con datos de la Alcaldía del municipio, este paraje ofrece una experiencia refrescante en un entorno natural que vale la pena conocer.

A este lugar se suman las cascadas Salto del Mohán, con una caída de 30 metros, y el Salto del Ángel, una caída de agua de aproximadamente 140 metros de altura, situada al final de la meseta de la vereda Guayabal. Este destino es ideal para realizar caminatas ecológicas.

Chaparral, Tolima
Chaparral tiene una amplia oferta turística. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Chaparral, Tolima

Oferta de cuevas

La Gobernación indica que en este destino hay varias cuevas, entre ellas las de Tuliní, las cuales conservan sus atractivos naturales por encontrarse en proceso de exploración. Se dice que la primera de ellas es un lugar donde la luz del sol jamás ha llegado y se le conoce como la “Cueva de los Guapacoes”, pues estos pájaros nocturnos son los anfitriones primarios de este intrigante lugar.

La segunda tiene formaciones milenarias con diversidad de tonos verdosos y azulosos de sus rocas. Están a solo 11 kilómetros de la cabecera municipal.

A estas se suman las Cuevas Copete, considerado un paraíso natural que ofrece a los turistas aventura y diversión en un solo lugar. Allí las condiciones están dadas para la práctica del ecoturismo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La joven de 28 años que ya tiene apartamento en Nueva York: así logró comprar en una de las ciudades más caras del mundo

2. “Nuevamente manipulando”: dirigente gremial arremetió contra Gustavo Petro. Este fue el fuerte cruce de mensajes

3. Asesinaron al hermano de una exparticipante del ‘Desafío’: esto se sabe

4. Karol G envió fuerte mensaje a sus ‘haters’ mientras recibía el premio más importante de los Latin Grammy, “no me vayan a cortar”

5. ¿Seguirán las nevadas? Así estará el clima en Nueva York con el descenso de las temperaturas y la llegada del tiempo invernal

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoTolimaTurismo de naturaleza

Noticias Destacadas

CHAPARRAL TOLIMA

El pueblo tolimense ideal para pasar unos días de vacaciones, un destino de gran oferta natural con cascadas, lagunas y cuevas

Redacción Turismo
Honda, Tolima

Estos son los encantos del pueblo que tiene el puente metálico más viejo de Colombia, destino para visitar a 4 horas de Bogotá

Redacción Turismo
Imagen de referencia del municipio de Frontino, Antioquia.

El municipio antioqueño conocido como la ‘ciudad dulce’, un destino con diversidad cultural y múltiples atractivos naturales

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.