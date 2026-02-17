El pueblo tolimense rodeado de cascadas, ideal para impregnarse de cultura cafetera y hacer ecoturismo

Visitar el departamento de Tolima es descubrir una región diversa en paisajes, cultura y tradición. Es un territorio que combina montañas, ríos y valles que ofrecen múltiples experiencias y que son ideales para los amantes de la naturaleza y la aventura.

Además, es un destino de gran importancia cultural y gastronómica, en donde se puede degustar la lechona y el tamal tolimense, lo que complementa la experiencia, convirtiéndolo en un destino perfecto para vivir experiencias diferentes.

Este departamento cuenta con 47 municipios y uno de ellos es Fresno, que se encuentra a tres horas de Ibagué, capital del departamento. Uno de los aspectos que lo hace atractivo es que posee un clima templado, agradable y saludable, que varía entre 16 y 23,5 grados centígrados, de acuerdo con información de la Gobernación del Tolima.

Los cultivos de café son una de las principales actividades económicas y turísticas en Fresno. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Se dice que las mejores épocas para visitar este destino son entre los meses de junio y septiembre y entre diciembre y enero.

Este es un municipio que destaca por sus paisajes cafeteros y por la cercanía al Nevado del Ruiz. La ubicación privilegiada en la Cordillera Central le ha permitido consolidarse como uno de los sitios ideales para la producción de alta calidad.

Allí es posible visitar fincas para conocer el proceso del grano y otros productos del agro que también se cosechan en esa región, como el aguacate, la guanábana y la panela.

¿Qué se puede hacer en este destino?

Si bien este destino es una buena opción para quienes aman las actividades al aire libre, pues se puede hacer senderismo y avistamiento de especies; en el pueblo también hay planes que hacer.

Por ejemplo, vale la pena visitar el parque principal, donde los habitantes participan y llevan a cabo actividades sociales y culturales. Allí los viajeros se encuentran con un monumento que representa al productor y campesino cafetero y la iglesia parroquial.

Este es un municipio de clima templado agradable para pasar días de descanso. Foto: Corporación Autónoma Regional del Tolima/API.

Otro de los lugares es la Capilla de Guadua, consagrada al Señor de los Milagros, la cual fue elaborada por los habitantes de la zona dedicada a la sanación del alma y cuerpo.

Así mismo, la gastronomía es otro de los imperdibles. Allí se pueden degustar platos como el tamal tolimense, el sancocho de gallina, el viudo de pescado, la bandeja paisa y la lechona tolimense.

En cuanto a festividades, en este territorio tolimense se realiza el Festival del Retorno o Encuentro de Colonias, que se lleva a cabo en el mes de junio. Es un buen momento para conocer y participar de su cultura.