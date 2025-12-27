El tesoro del Valle de Tenza que tiene sus ferias y fiestas en pleno fin de año: se ubica a dos horas de Tunja

Entre toda la belleza que se puede encontrar en el departamento de Boyacá comienzan a resurgir aquellas joyas relucientes del Valle del Tenza, donde encontrará tranquilidad, abundante naturaleza, buena comida y en el fin de año mucha festividad. El lugar se encuentra a dos horas desde Tunja, algo más de tres de Bogotá y a media hora de su capital de provincia, Garagoa.

Su nombre de origen chibcha mezcla dos palabras, “China: iluminado” y “Vita: cumbre”. De ahí la “cumbre iluminada”.

Estamos hablando de Chinavita, un municipio de algo más de 3.500 habitantes ubicado en el suroriente del departamento de Boyacá, sobre la vía que desde Tunja conecta con los Llanos Orientales, por donde San Luis de Gaceno hace frontera con el Casanare. Además de su casco urbano, el pueblo se divide en 14 veredas en su zona rural, con lugares excepcionales ideales para el ecoturismo.

Este municipio boyacense limita por el oriente con Garagoa, en el sur se encuentra Pachavita y por el norte está Zetaquira. En el occidente están Tibaná, Ramiriquí y Umbita. Varias empresas de transporte desde Tunja o Bogotá tienen rutas que pasan por Chinavita, llegan a su casco urbano o lo pueden acercar desde cualquier punto cardinal en el que se encuentre.

Municipio de Chinavita, Boyacá. Foto: Oficial Chinavita.

La devoción a la Virgen del Amparo, protectora del pueblo; los días de mercado todos los sábados, la historia viva de la Banda Musical de Chinavita (entre las 22 mejores del departamento), que por muchos años ha llenado de alegría a generaciones; las danzas tradicionales, el colorido de la Ofrenda Floral, el día del campesino, la fiesta de la Virgen (primer sábado de septiembre) y varios eventos deportivos invaden la alegría chinavitense y están entre sus destacados más importantes.

Sus ferias y fiestas, del 19 de diciembre al 3 de enero

Por supuesto, otro atractivo que tiene Chinavita son sus tradicionales ferias y fiestas en honor a la Virgen del Amparo, que actualmente son lideradas por el alcalde Raúl Antonio Cubides Ramírez. Eventos musicales, infantiles y deportivos; verbenas, comparsas, desfiles y las actividades en la plaza de toros, son símbolos de unión y alegría durante el fin de año y el comienzo de uno nuevo. Muchos habitantes, familiares y turistas ya hacen planes y se encuentran desde el 19 de diciembre hasta el 3 de enero. Aún tiene tiempo para que conozca este tesoro valletenzano en medio de sus festividades.

Cabe resaltar que la plaza de toros (La Verónica), es uno de los atractivos turísticos más relevantes de Chinavita, la cual ha tenido una transformación cultural a medida que avanzan los años y más allá de la tauromaquia se han desarrollado eventos recreativos y deportivos. En su lema principal para las actuales ferias y fiestas se lee “sin maltrato animal”.

Programación ferias y fiestas - Chinavita. Foto: Oficial Chinavita.

Asimismo, tras su reestructuración, la plaza de mercado también se convierte en cancha de torneos de microfútbol.

Torneo de microfútbol. Foto: Oficial Chinavita.

Entre sus atractivos rurales, se encuentran varios lugares para conectar con la naturaleza y buscar momentos de tranquilidad en medio de lagunas, miradores y caminos con abundantes reservas naturales. Por ejemplo, destacan el Páramo de Mamapacha, Serranía de la Laja, Loma Alta y Loma de Palo Blanco; y el Alto de los Tiestos, en la vereda de Usillo. Son zonas naturales privilegiadas que puede disfrutar en Chinavita.

Programación ferias y fiestas - Chinavita. Foto: Oficial Chinavita.

