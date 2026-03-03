Turismo

Estos son algunos municipios de Antioquia con acceso a ecosistemas de páramo, destinos de gran belleza natural

En algunos destinos es posible recorrer estos lugares con planificación anticipada y el acompañamiento de un guía local.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
3 de marzo de 2026, 8:02 a. m.
Páramo de Sabanas o Páramo del Sol
Páramo de Sabanas o Páramo del Sol Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Urrao en Antioquia / API

Antioquia se consolida como un destino privilegiado gracias a la riqueza de sus ecosistemas de páramo, santuarios de vida ubicados en las altas montañas. Estos territorios, envueltos en neblina y cubiertos de frailejones, no solo albergan una biodiversidad única con especies adaptadas a condiciones extremas, sino que también cumplen una función vital como fábricas naturales de agua.

En estos paraísos nacen ríos y quebradas que abastecen a miles de personas. Por esta razón, su valor ambiental, paisajístico y estratégico convierte al departamento en un referente clave para la conservación y el turismo responsable en Colombia.

El paraíso natural escondido a solo tres horas y media de Bogotá: ‘El Municipio Paisaje de Cundinamarca’

Entre los municipios antioqueños que cuentan con acceso a ecosistemas de páramo, se destaca Urrao, también conocido como ‘el paraíso perdido de Antioquia’, en la subregión del suroeste. Allí se encuentran reservas tan importantes como el Páramo del Sol, hogar del oso de anteojos y considerado uno de los puntos más altos de Antioquia.

Senderistas y aventureros suelen visitar este lugar con frecuencia, una actividad que se recomienda hacer en buena forma física y con el equipo necesario para acampar y resguardarse del frío, señala el portal Antioquia es Mágica.

Turismo

El municipio colombiano que antes se llamó ‘Citará’ y es considerado un paraíso de vida

Turismo

A dos horas de Cali: el pueblo del Valle del Cauca reconocido por sus lagunas y piscinas naturales, ideal para el ecoturismo

Turismo

Bogotá firma acuerdo con importante ciudad latinoamericana para fortalecer cooperación turística

Turismo

El pueblo de Cundinamarca, cuyo nombre significa “varón poderoso”: un destino de bellos paisajes y montañas muy cerca de Bogotá

Turismo

A menos de 2 horas de Bogotá: la isla del Caribe que vibra con su diversidad cultural, playas de ensueño y casas de colores

Turismo

El municipio cundinamarqués conocido como “el Valle de las Tristezas del Zipa”, un lugar ideal para desconectarse cerca a Bogotá

Turismo

El nuevo atractivo de Cartagena, donde naturaleza y modernidad invitan a vivir una experiencia diferente

Turismo

El destino cafetero de Antioquia donde las populares chivas fueron declaradas patrimonio inmaterial del municipio

Turismo

A una hora de Medellín: así es el pueblo donde la cerámica artesanal es Patrimonio de la Nación, un destino cultural imperdible

Turismo

El municipio del noreste antioqueño que apuesta por su legado ferroviario como atractivo turístico imperdible

YouTube video 0hfRQZ8p218 thumbnail

Al norte del departamento se ubica el Páramo de Belmira, con acceso desde los municipios de Belmira, Entrerríos, San José de la Montaña y Santa Rosa de Osos, además de zonas altas en Sopetrán.

Este sitio es conocido por ser uno de los ecosistemas más visitados y estudiados en la subregión, siendo un factor clave en el abastecimiento de agua para amplias zonas del departamento.

A la lista se suma el complejo Páramo de Frontino, también conocido como Frontino–Urrao, el cual se extiende por varios municipios del occidente, con acceso desde Frontino, Caicedo, Abriaquí, Cañasgordas y Urrao.

Otro complejo de páramos es el de Sonsón, el cual se articula con áreas de alta montaña en Argelia y Nariño, municipios antioqueños que igualmente albergan ecosistemas de páramo fundamentales para la regulación hídrica del Oriente y el Magdalena Medio.

Frontino, Antioquia
Páramo de Frontino Foto: Crédito: Colparques / API
A menos de 2 horas de Bogotá: la isla del Caribe que vibra con su diversidad cultural, playas de ensueño y casas de colores

Por otro lado, municipios como Yarumal, Carolina del Príncipe y Angostura cuentan con zonas de transición entre bosque altoandino y páramo. Sin embargo, no siempre se promocionan como destinos turísticos de alta montaña, aunque son corredores ecológicos clave para la región.

En algunos destinos es posible recorrer estos lugares con planificación anticipada y el acompañamiento de un guía local. Además, es una experiencia que implica responsabilidad ambiental y cumplimiento de las recomendaciones indicadas por el guía para contribuir en su conservación.

Más de Turismo

Planes en Bogotá

Guía para agendar visitas a los senderos ecológicos de Bogotá: este es el paso a paso

Quibdó, Chocó

El municipio colombiano que antes se llamó ‘Citará’ y es considerado un paraíso de vida

Riofrío, Valle

A dos horas de Cali: el pueblo del Valle del Cauca reconocido por sus lagunas y piscinas naturales, ideal para el ecoturismo

Bogotá y Monterrey fortalecen cooperación turística.

Bogotá firma acuerdo con importante ciudad latinoamericana para fortalecer cooperación turística

Funza, finalista del Premio ‘Construyendo Sueños’ 2024 por su compromiso con la niñez y la igualdad de género

El pueblo de Cundinamarca, cuyo nombre significa “varón poderoso”: un destino de bellos paisajes y montañas muy cerca de Bogotá

Curazao

A menos de 2 horas de Bogotá: la isla del Caribe que vibra con su diversidad cultural, playas de ensueño y casas de colores

Gachancipá Cundinamarca

El municipio cundinamarqués conocido como “el Valle de las Tristezas del Zipa”, un lugar ideal para desconectarse cerca a Bogotá

Plaza de Variedades, el nuevo atractivo turístico de Cartagena

El nuevo atractivo de Cartagena, donde naturaleza y modernidad invitan a vivir una experiencia diferente

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en julio de 2025 el país recibió 444.851 extranjeros no residentes, un 21% más que en junio del mismo año, y un 6,8% más que en el mismo mes de 2024.

Lanzan programa ‘Turismo + PRO’ para fortalecer el sector: estos son los detalles

Noticias Destacadas