Antioquia se consolida como un destino privilegiado gracias a la riqueza de sus ecosistemas de páramo, santuarios de vida ubicados en las altas montañas. Estos territorios, envueltos en neblina y cubiertos de frailejones, no solo albergan una biodiversidad única con especies adaptadas a condiciones extremas, sino que también cumplen una función vital como fábricas naturales de agua.

En estos paraísos nacen ríos y quebradas que abastecen a miles de personas. Por esta razón, su valor ambiental, paisajístico y estratégico convierte al departamento en un referente clave para la conservación y el turismo responsable en Colombia.

Entre los municipios antioqueños que cuentan con acceso a ecosistemas de páramo, se destaca Urrao, también conocido como ‘el paraíso perdido de Antioquia’, en la subregión del suroeste. Allí se encuentran reservas tan importantes como el Páramo del Sol, hogar del oso de anteojos y considerado uno de los puntos más altos de Antioquia.

Senderistas y aventureros suelen visitar este lugar con frecuencia, una actividad que se recomienda hacer en buena forma física y con el equipo necesario para acampar y resguardarse del frío, señala el portal Antioquia es Mágica.

Al norte del departamento se ubica el Páramo de Belmira, con acceso desde los municipios de Belmira, Entrerríos, San José de la Montaña y Santa Rosa de Osos, además de zonas altas en Sopetrán.

Este sitio es conocido por ser uno de los ecosistemas más visitados y estudiados en la subregión, siendo un factor clave en el abastecimiento de agua para amplias zonas del departamento.

A la lista se suma el complejo Páramo de Frontino, también conocido como Frontino–Urrao, el cual se extiende por varios municipios del occidente, con acceso desde Frontino, Caicedo, Abriaquí, Cañasgordas y Urrao.

Otro complejo de páramos es el de Sonsón, el cual se articula con áreas de alta montaña en Argelia y Nariño, municipios antioqueños que igualmente albergan ecosistemas de páramo fundamentales para la regulación hídrica del Oriente y el Magdalena Medio.

Páramo de Frontino Foto: Crédito: Colparques / API

Por otro lado, municipios como Yarumal, Carolina del Príncipe y Angostura cuentan con zonas de transición entre bosque altoandino y páramo. Sin embargo, no siempre se promocionan como destinos turísticos de alta montaña, aunque son corredores ecológicos clave para la región.

En algunos destinos es posible recorrer estos lugares con planificación anticipada y el acompañamiento de un guía local. Además, es una experiencia que implica responsabilidad ambiental y cumplimiento de las recomendaciones indicadas por el guía para contribuir en su conservación.