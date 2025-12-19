Todo está listo para una nueva versión de la Feria de Cali, uno de los eventos más tradicionales y esperados en el fin de año. Con una programación variada, de mucha salsa, color y sabor, los caleños se preparan para recibir a cientos de viajeros que llegan a la capital del Valle para disfrutar de una experiencia única.

Uno de los eventos más esperados es gratuito y llama que muchas personas puedan participar y disfrutar del mismo.

Todo listo para la Feria de Cali 2025: estos son los eventos confirmados, escenarios y artistas que se podrán ver gratis

Se trata de la Feria al Obrero: Calle de la Salsa, una celebración que este 19 de diciembre marcará el inicio de la preferia, con un concierto sin costo protagonizado por figuras históricas de la salsa, talentos internacionales y agrupaciones que representan la nueva generación del género, según información de la Alcaldía de Cali.

Este encuentro hace parte de la estrategia de promoción cultural, turística y de reactivación económica que se realizará en el Barrio Obrero y que busca reconocer a este lugar de la ciudad como un territorio clave en la historia salsera de la ciudad.

Concierto gratuito del Barrio Obrero en la ciudad de Cali. Foto: Página Feria de Cali/API.

Así las cosas, a partir de las 2:00 p. m, se llevará a cabo jornada en el parque de este barrio con actividades culturales para toda la familia.

Un cartel de lujo

Este evento contará con una nómina de lujo en lo que a artistas se refiere, pues todos son exponentes que han marcado la evolución del género salsero en América Latina y el Caribe.

El atractivo turístico de Cali que ha registrado un incremento de visitas en las últimas semanas; todos quieren ir a conocerlo

En la lista se incluyen, por ejemplo, Ángel Lebrón, bajista y referente histórico de la salsa clásica surgida en Nueva York a finales de los años 60.

De igual forma, está Henry Fiol, cantante, compositor y director que es considerado como una de las voces más reconocidas del son y la salsa tradicional. Su trayectoria lo ha consolidado como un artista profundamente conectado con el público colombiano y venezolano.

La Feria de Cali es una gran manifestación musical y artística. Foto: Página Feria de Cali/API.

Una leyenda más es Alfredo De la Fe, uno de los grandes violinistas de la música latina, quien tiene una trayectoria de más de cinco décadas y se consolidó como una figura clave de la salsa y la charanga en Nueva York. También se suma Kim de los Santos, que es una de las figuras más emblemáticas de la salsa romántica.

Nuevas generaciones

De este encuentro artístico también participarán el Grupo Melaza y Zúmbale Orquesta Internacional. La primera es una orquesta juvenil semillero del Museo de la Salsa, integrada por 15 jóvenes talentos, que representa el relevo generacional de la salsa caleña, mientras la segunda se distingue por la calidad artística de sus integrantes, así como por un repertorio diverso que abarca más de 200 temas.

La Alcaldía de la ciudad hace invita a caleños y visitantes a sumarse a esta celebración que honra la memoria, el talento y la proyección de la salsa como uno de los principales activos culturales de la ciudad porque Cali es donde debes estar.