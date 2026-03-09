Lanzan programa para transformar los destinos turísticos en “espacios sin barreras”

El Ministerio de Comercio anunció el lanzamiento del diplomado en Gestión del Diseño Universal para el Turismo, con el que la entidad busca transformar los destinos turísticos del país en “espacios sin barreras”.

La iniciativa es ejecutada a través del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y se realiza en alianza con la Fundación Misioneros de la Divina Redención (FUMDIR).

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, afirmó que el programa permite “seguir avanzando hacia un turismo que todos puedan disfrutar, teniendo en cuenta que los participantes estarán en capacidad de diseñar servicios y entornos para que cualquier persona, sin importar si tiene alguna discapacidad, pueda disfrutar de la riqueza natural y cultural de Colombia”. “El objetivo central es claro: construir territorios seguros e incluyentes para todos”, subrayó.

De acuerdo con la cartera de Comercio, la plataforma virtual del diplomado ha sido diseñada “bajo los estándares internacionales más exigentes de accesibilidad, permitiendo que personas con discapacidad visual, auditiva, motriz o cognitiva participen plenamente en el proceso de aprendizaje”.

Formación

El programa, que cuenta con una intensidad de 110 horas, está diseñado para fortalecer las capacidades de los actores del sector en tres frentes clave:

1. Innovación en servicios: herramientas para que profesionales del sector creen experiencias turísticas disruptivas.

.2. Equidad empresarial: fomento de una cultura corporativa que apueste por la accesibilidad como un derecho y no solo como un requisito.

3. Competitividad global: posicionar a Colombia en el mercado internacional de turismo accesible, un segmento con alto potencial de crecimiento.

La convocatoria

El programa cuenta con 1.000 cupos disponibles para esta cohorte y está dirigido a profesionales, empresarios y actores clave de los destinos turísticos.

Los interesados pueden inscribirse en el formulario hasta el 15 de marzo de 2026. El diplomado será en modalidad 100 % virtual.

MinComercio hizo llamado para renovar el Registro Nacional de Turismo de la vigencia 2026

El Ministerio de Comercio invitó a todos los prestadores de servicios turísticos a realizar de manera oportuna la renovación del Registro Nacional de Turismo (RNT) para la vigencia 2026.

Según señaló la entidad, este trámite, de carácter obligatorio, permite la operación legal de los establecimientos y contribuye a la formalización y fortalecimiento del sector.

“De acuerdo con el decreto 1836 de 2021, el RNT no es solo un requisito administrativo, sino una herramienta clave para generar confianza, promover la transparencia y garantizar condiciones adecuadas para quienes visitan Colombia”, indicó.

La normativa establece que el periodo de renovación inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de marzo. No realizar la renovación dentro del plazo establecido genera la suspensión automática del registro a partir de la medianoche del 1 de abril, “lo que puede acarrear sanciones y la imposibilidad de operar legalmente.

El trámite de renovación del RNT es 100 % virtual y se realiza a través de la página de Confecámaras, donde los prestadores turísticos encontrarán manuales y videos tutoriales que los acompañan paso a paso durante este proceso de manera ágil y segura".