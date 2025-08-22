Los 10 países que garantizan viajes libres y seguros: ¿por qué debería animarse a visitarlos?

De acuerdo con el Índice de Libertad Humana (HFI), publicado por el Instituto Cato y el Instituto Fraser, la libertad humana se entiende como la ausencia de restricciones en aspectos personales, civiles y económicos.

Basado en esto, compartió un ranking de aquellos lugares donde las sociedades abiertas, el respeto al Estado de derecho y la seguridad personal son más sólidos, convirtiéndose en factores claves que enriquecen el turismo.

En la lista aparecen destinos como Suiza, Nueva Zelanda, Luxemburgo y Australia, conozca las razones y por qué debería animarse a visitarlos al menos una vez en la vida.

1. Suiza

Ocupando el primer lugar en el HFI, con una puntuación de 9,14, este país se destaca por la fortaleza de su sistema legal, su tradicional neutralidad y su amplia libertad económica.

No obstante, más allá de los números, es un destino europeo soñado por muchos viajeros debido a la tranquilidad que ofrece su alta seguridad personal, la eficiencia de su transporte público y el respeto por las libertades civiles, aspectos que hacen que recorrerlo sea una experiencia placentera y confiable, señala un artículo publicado en The Times of India.

Una joven caucásica viajando en tren cerca del Matterhorn, en los Alpes suizos. | Foto: Getty Images

2. Nueva Zelanda

Con una puntuación de 9.08, este lugar ocupa la segunda posición por su sólida protección de las libertades personales y civiles, de acuerdo con el HFI. Sus instituciones democráticas, su estado de derecho y su estabilidad social lo convierten en un destino ideal para los viajeros.

En Nueva Zelanda en posible disfrutar de actividades como senderismo en los parques nacionales, o experiencias más culturales maoríes en Wellington, su capital y Auckland, la ciudad más grande del territorio.

3. Dinamarca

Gracias a su puntuación de 9.04, este país se sitúa en el tercer lugar por su sólido Estado de derecho, libertad de expresión y un sistema social fiable, de acuerdo con el HFI.

Uno de los planes imperdibles en este destino es realizar recorridos seguros en bicicleta por las calles de Copenhague, también visitar castillos históricos y mucho más, todo con total tranquilidad.

4. Luxemburgo

Luxemburgo ocupa el cuarto lugar con una puntuación de 8,93, que refleja su prioridad en las libertades económicas y la seguridad personal.

En este destino es posible descubrir ciudades bien protegidas, explorar castillos medievales y disfrutar de servicios públicos eficientes, garantizando un entorno propicio para el turismo cultural y de negocios.

Panorama de la parte histórica de la ciudad medieval de Luxemburgo | Foto: Getty Images

5. Irlanda

El quinto lugar es para Irlanda, con una puntuación de 8,91, queda cuenta de una atractiva combinación de altos niveles de libertad con una rica historia y paisajes.

Según el HFI, en este país la libertad de movimiento y las libertades civiles permiten a los viajeros explorar ciudades y zonas rurales con seguridad, facilitando la interacción con la cultura local gracias a sus altas puntuaciones en libertad económica y personal.

La lista se completa con:

Finlandia – 8,84

Australia – 8.80

Islandia – 8.80

Suecia – 8.80

Estonia – 8,78