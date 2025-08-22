Así es el “rinconcito amable de Antioquia”, un pueblo bañado por aguas cristalinas y paisajes únicos ideales para desconectarse

Aunque Medellín es el destino de Antioquia donde más crece el turismo a pasos agigantados, este departamento tiene mucho más por ofrecer a sus visitantes a través de sus pueblos que cautivan con su belleza natural y paisajística, ofreciendo la oportunidad de descubrir joyas únicas en medio de un ambiente lleno de calma y cultura vibrante.

Entre esos destinos llenos de encanto e historia, se encuentra el municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, un lugar que alberga varios charcos y lagos, poco explorados, pero perfectos para quienes buscan tranquilidad y autenticidad en un espacio alejado del bullicio de las grandes ciudades.

Popularmente, este pueblo es conocido bajo el apelativo del “rinconcito amable de Antioquia” debido a la calidez de su gente, dispuesta siempre a dar una calurosa bienvenida a los turistas y hacerlos sentir como en casa.

Briceño fue fundado en el año 1884 con el nombre de “Cañaveral”. Sin embargo, tiempo después fue bautizado como se llama actualmente con el propósito de rendir un homenaje al general José Manuel Briceño quien, durante las guerras civiles, fundó un caserío de quince viviendas en compañía de cinco familias, en el sitio que hoy es el Parque Principal del pueblo, explica el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Briceño es uno de los destinos para visitar en el departamento de Antioquia. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

En este lugar, parece que el tiempo se detiene para admirar la exuberancia del paisaje antioqueño, permitiendo que locales y viajeros se animen a explorar sus hermosos cuerpos de agua que invitan a darse un baño refrescante rodeados de naturaleza.

Una de esas joyas de aguas cristalinas que enamora con su belleza y entorno tranquilo, son los Charcos del Espíritu Santo, un atractivo imperdible a tan solo media hora del casco urbano, ubicado en la vereda El Anime.

Este charco natural que se convierte en río camino al municipio, es una de esas paradas obligatorias durante la visita al “rinconcito amable de Antioquia”, ideal para nadar, refrescarse y compartir en familia o con amigos.

Otro sitio imperdible, según destaca el medio local Teleantioquia, es el Lago de las Auras, un lugar donde es posible apreciar fascinantes panorámicas del cañón formado por los ríos Cauca y Espíritu Santo.

Adicionalmente, en el corregimiento de Berlín, se encuentran las Minas de Berlín, un espacio cargado de historia y tradición minera que pocos visitantes conocen, pero que vale la pena explorar para conocer parte del pasado del pueblo.

Para los amantes del senderismo y los paisajes naturales, también se aconseja visitar el Santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, un cerro natural que ofrece una espectacular vista de la zona urbana del municipio, a unos 10 minutos de la cabecera municipal.