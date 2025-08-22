Suscribirse

Turismo

Así es el “rinconcito amable de Antioquia”, un pueblo bañado por aguas cristalinas y paisajes únicos ideales para desconectarse

Está ubicado a 177 kilómetros de Medellín, lo que representa alrededor de 4 horas y 30 minutos de viaje en carro.

Redacción Turismo
22 de agosto de 2025, 12:24 p. m.
Briceño, Antioquia
Charcos y lagos de Briceño, Antioquia | Foto: Cortesía -. Portal Puebliando por Antioquia

Aunque Medellín es el destino de Antioquia donde más crece el turismo a pasos agigantados, este departamento tiene mucho más por ofrecer a sus visitantes a través de sus pueblos que cautivan con su belleza natural y paisajística, ofreciendo la oportunidad de descubrir joyas únicas en medio de un ambiente lleno de calma y cultura vibrante.

Entre esos destinos llenos de encanto e historia, se encuentra el municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, un lugar que alberga varios charcos y lagos, poco explorados, pero perfectos para quienes buscan tranquilidad y autenticidad en un espacio alejado del bullicio de las grandes ciudades.

Contexto: Lanzan convocatoria para fortalecer el bilingüismo en el sector turístico en Bogotá: así puede inscribirse

Popularmente, este pueblo es conocido bajo el apelativo del “rinconcito amable de Antioquia” debido a la calidez de su gente, dispuesta siempre a dar una calurosa bienvenida a los turistas y hacerlos sentir como en casa.

Briceño fue fundado en el año 1884 con el nombre de “Cañaveral”. Sin embargo, tiempo después fue bautizado como se llama actualmente con el propósito de rendir un homenaje al general José Manuel Briceño quien, durante las guerras civiles, fundó un caserío de quince viviendas en compañía de cinco familias, en el sitio que hoy es el Parque Principal del pueblo, explica el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Briceño, Antioquia
Briceño es uno de los destinos para visitar en el departamento de Antioquia. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

En este lugar, parece que el tiempo se detiene para admirar la exuberancia del paisaje antioqueño, permitiendo que locales y viajeros se animen a explorar sus hermosos cuerpos de agua que invitan a darse un baño refrescante rodeados de naturaleza.

Una de esas joyas de aguas cristalinas que enamora con su belleza y entorno tranquilo, son los Charcos del Espíritu Santo, un atractivo imperdible a tan solo media hora del casco urbano, ubicado en la vereda El Anime.

Este charco natural que se convierte en río camino al municipio, es una de esas paradas obligatorias durante la visita al “rinconcito amable de Antioquia”, ideal para nadar, refrescarse y compartir en familia o con amigos.

Otro sitio imperdible, según destaca el medio local Teleantioquia, es el Lago de las Auras, un lugar donde es posible apreciar fascinantes panorámicas del cañón formado por los ríos Cauca y Espíritu Santo.

Adicionalmente, en el corregimiento de Berlín, se encuentran las Minas de Berlín, un espacio cargado de historia y tradición minera que pocos visitantes conocen, pero que vale la pena explorar para conocer parte del pasado del pueblo.

Contexto: Así es el pueblo del Valle del Cauca que tiene el nombre más largo; un encantador destino con historia y tradición

Para los amantes del senderismo y los paisajes naturales, también se aconseja visitar el Santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, un cerro natural que ofrece una espectacular vista de la zona urbana del municipio, a unos 10 minutos de la cabecera municipal.

Cada uno de estos lugares ofrecen el privilegio de disfrutar de un turismo tranquilo, alejado de las multitudes, donde la naturaleza y la cultura local son los principales atractivos para disfrutar unos días de descanso relajantes y sin prisa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Siguen operativos contra motociclistas imprudentes: esta es la zona donde están inmovilizando los vehículos

2. Luis Díaz en boca de todos: Jürgen Klinsmann no se calló por fichaje y debut en Bundesliga

3. Los hallazgos más insólitos que ha interceptado la TSA en los aeropuertos de Estados Unidos

4. Un mensaje en Facebook contra Donald Trump terminó con su autor en graves problemas legales

5. Horóscopo fin de semana del 22 al 24 de agosto 2025: cambios, decisiones y pasos importantes para los signos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en AntioquiaLugares turísticos en ColombiaViajerosDestinospueblos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.