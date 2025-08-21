Lanzan convocatoria para fortalecer el bilingüismo en el sector turístico en Bogotá: así puede inscribirse

La Oficina de Turismo de Bogotá, en alianza con la Agencia Atenea y el British Council, abrió esta semana la convocatoria del programa de formación en segunda lengua (inglés), con el objetivo de fortalecer las competencias lingüísticas del talento humano que integra el sector turístico.

De acuerdo con la Oficina de Turismo, este programa gratuito ofrecerá 100 horas de formación virtual sincrónica, entre septiembre y diciembre de 2025 y está dirigido a prestadores de servicios turísticos y guías de turismo de Bogotá. Ofrece formación desde el nivel A2 hasta B2+ del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

El programa se enmarca en el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura 2024-2027, que identifica el bajo dominio de una lengua extranjera como una de las principales limitantes para la internacionalización de la ciudad.

“De igual forma, responde a los retos señalados en la Política Pública Distrital de Turismo, que ha identificado la falta de bilingüismo como una de las principales debilidades en el capital humano del sector, junto con la alta rotación de personal, bajos niveles de profesionalización y limitaciones en mercadeo y ventas”, agregó la Oficina de Turismo.

“El turismo en Bogotá está en constante crecimiento y para seguir siendo competitivos necesitamos que nuestro talento humano domine el idioma inglés como herramienta fundamental. Esta formación permitirá brindar una atención de mayor calidad a los visitantes y posicionar a Bogotá como un destino referente en América Latina”, afirmó Katherine Eslava, subdirectora de Turismo de Bogotá.

Claves del programa

Duración: 16 semanas (entre septiembre y diciembre de 2025)

Metodología: 100% virtual y sincrónica

Contenido: 90 horas de inglés aplicado a contextos turísticos laborales y 10 horas de clubes de conversación sobre servicio al cliente, tecnología y otros temas clave.

Requisitos para postularse

Los interesados deberán inscribirse a través del formulario oficial https://forms.gle/xGYcHpwraKSKyhRk6 y anexar los documentos que acrediten su trayectoria en el sector turístico.

-Ser mayor de edad y residir en Bogotá.

-Ser bachiller (diploma y acta de grado).

-Contar con carta de presentación de una empresa del sector turístico (o demostrar trayectoria como guía independiente).

-Carta de compromiso con el programa de formación.

-Copia del RNT vigente (cuando aplique).

-Presentar una prueba diagnóstica de inglés aplicada por el British Council (nivel mínimo A2).

-La selección priorizará a prestadores de las localidades de Engativá, Fontibón y Teusaquillo, por su cercanía con el Aeropuerto El Dorado y la Terminal de Transporte de Bogotá.