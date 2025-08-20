Estas son las tres nacionalidades de los turistas extranjeros que más han visitado Bogotá en lo que va de 2025

Un crecimiento del 6,4 % en el número de visitantes extranjeros ha registrado Bogotá en los primeros siete meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con cifras recogidas por el Observatorio de Turismo de la capital del país.

Según el reporte, entre enero y julio, la ciudad recibió 1.094.554 visitantes internacionales. Con esta tendencia, Bogotá se proyecta a superar los dos millones de visitantes internacionales al finalizar el año, “marcando un hito sin precedentes para el sector”.

“Bogotá está logrando cifras históricas. Más de un millón de visitantes internacionales en siete meses nos hablan de una ciudad que se consolida como destino preferido en América Latina. Estamos trabajando para que quienes nos visitan vivan experiencias únicas y se enamoren de nuestra ciudad”, dijo Andrés Santamaría, director de Turismo de Bogotá.

Los países de donde vienen los visitantes

De acuerdo con las cifras, los principales países emisores de visitantes extranjeros a Bogotá entre enero y julio de 2025 fueron:

• Venezuela (16,5 %).

• Estados Unidos (15,8 %).

• México (9,6 %).

• España (5,7 %).

• Ecuador (5,6 %).

Así mismo, entre los principales motivos de viaje, destacan el turismo (55,9 %), el tránsito (18,9 %), los negocios (7,6 %) y la participación en eventos (2,6 %).

Catedral Primada de Colombia en la Plaza Bolívar, Bogotá. | Foto: Instituto Distrital de Turismo de Bogotá

Adicionalmente, en los primeros siete meses del año, la capital concentró el 54,3 % de las reservas aéreas internacionales, con un total de 282.880 reservas, superando a Medellín y Cartagena.

Las principales reservas aéreas hacia Bogotá provinieron de Estados Unidos con 61.791 reservas (21,8 %), seguido de España con 35.325 (12,5 %) y Chile con 17.145 (6,1%).

También destacaron Brasil con 16.786 (5,9 %), Ecuador con 15.592 (5,5 %), Canadá con 14.296 (5,1 %) y Francia con 13.637 (4,8 %) reservas hacia Bogotá. Los demás países agrupados como “Otros” sumaron 108.308 reservas (38,3 %)

Incremento en empleos formales

El Instituto Distrital de Turismo de Bogotá reportó semanas atrás un incremento en el número de empleos formales en el sector.

Según señaló la entidad, entre marzo y mayo de este año, los empleos en alojamiento y agencias de viaje alcanzaron 30.402 puestos, lo que representa un crecimiento de 2,8 % frente al mismo periodo de 2024.