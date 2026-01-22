Orgullo nacional: dos ciudades colombianas fueron seleccionadas como las más atractivas del mundo

Aunque Colombia cuenta con numerosos destinos llenos de encanto que sorprenden a los viajeros por su riqueza natural, histórica, cultural y gastronómica, hay dos ciudades que se han consolidado entre las más visitadas del país, gracias a su amplia y diversa oferta turística que cautiva tanto a visitantes nacionales como internacionales.

Estas ciudades son Bogotá y Medellín, las cuales fueron elegidas entre las más atractivas del mundo al ingresar al ranking World’s Best Cities de las 100 mejores ciudades para descubrir, elaborado por la firma internacional Resonance Consultancy.

El informe, ubicó a la capital colombiana en el puesto 51 entre las mejores urbes del planeta y como una de las siete latinoamericanas que captan la atención de los viajeros por su cultura, innovación, calidad de vida y proyección económica.

Factores como su vibrante vida cultural y nocturna, su amplia oferta de teatros y conciertos —impulsada por escenarios como el Movistar Arena—, la variada propuesta gastronómica que presenta y planes emblemáticos como la ciclovía, sin dejar de lado su extensa red de parques, ideales para disfrutar en familia, fueron claves para obtener este reconocimiento.

Panorámica de Monserrate y Bogotá. Foto: Invest in Bogotá.

Por su parte, Medellín logró ocupar en la casilla número 76, siendo la primera vez que logra aparecer en el ranking de World’s Best Cities. Sobre los aspectos que atraen a los viajeros, se destaca también su vida nocturna y el proceso de mejoramiento que se ha realizado en parques, carreteras e instalaciones públicas en sus más de diez comunas.

Además, se resaltan las mejoras en el acceso al aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, así como el proyecto para la construcción del metro ligero por la Avenida 80, por lo que es definida como el “laboratorio urbano de Sudamérica”.

Una vista aérea del emblemático puente de la ciudad de Medellín llamado 4 Sur o (4to Sur) que conecta los lados Occidental y Oriental de la ciudad sobre el Río Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué ciudad lideró el ranking?

De acuerdo con el estudio de Resonance Consultancy, estas son las 10 ciudades del mundo que lideran el listado:

Londres

Nueva York

París

Tokio

Madrid

Singapur

Roma

Dubái

Berlín

Barcelona

No obstante, dentro de este top 100 figuran ocho ciudades latinoamericanas que tienen mucho que ofrecer a sus visitantes, entre ellas São Paulo (Brasil) , que se posicionó en el puesto 18 como la mejor ciudad de América Latina.

En la lista se incluye Ciudad de México (México), Buenos Aires (Argentina), Río de Janeiro (Brasil), Lima (Perú) y Santiago de Chile (Chile).

Vale mencionar que este ranking se elaboró a partir de criterios como la influencia global y el crecimiento económico registrado en los últimos años, lo que llevó a que estas ciudades lograran ser reconocidas como destinos atractivos no solo para visitar, sino también para vivir e invertir.