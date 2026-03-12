Los prestadores de servicios turísticos tienen plazo para renovar el Registro Nacional de Turismo (RNT) hasta el próximo 31 de marzo.

Este es un requisito obligatorio que permite continuar operando de manera formal dentro de este sector en Colombia.

“El Registro Nacional de Turismo es el mecanismo mediante el cual el Estado identifica, regula y supervisa a los prestadores de servicios turísticos, permitiendo garantizar estándares de calidad, transparencia y confianza para los viajeros que visitan los destinos del país”, señaló el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá que hizo un llamado a empresarios, emprendedores y actores de la cadena turística en la capital para realizar el proceso de renovación dentro de los tiempos establecidos por la normativa nacional.

Más de 14.400 prestadores turísticos en Bogotá

Actualmente, Bogotá cuenta con más de 14.400 prestadores de servicios turísticos con Registro Nacional de Turismo activo, lo que refleja el dinamismo y la diversidad de la oferta turística de la capital.

De acuerdo con el consolidado de 2025, las viviendas turísticas representan la mayor participación del sector con 8.650 registros, equivalentes al 59,7 % del total, seguidas por 2.700 agencias de viajes (19,1 %) que cumplen un papel clave en la comercialización y promoción de experiencias turísticas.

También hacen parte del ecosistema turístico formal 890 establecimientos de alojamiento (6,3 %), 735 guías profesionales de turismo (5,2 %), 413 operadores de congresos, ferias y convenciones (2,9 %), 375 establecimientos gastronómicos (2,6 %) y cerca de 700 prestadores vinculados al transporte turístico y otros servicios (4,8 %), actores que contribuyen al fortalecimiento de la cadena de valor del turismo en la ciudad.

Formalización y competitividad del turismo

La renovación del Registro Nacional de Turismo debe realizarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año, proceso que permite actualizar la información de los prestadores ante las autoridades y garantizar la continuidad de sus actividades dentro del marco legal del sector.

“Contar con el RNT vigente no solo es un requisito normativo, sino también una herramienta clave para fortalecer la formalización del turismo, mejorar la calidad de los servicios y generar mayor confianza en los visitantes nacionales e internacionales que llegan a la ciudad”, señaló el Instituto de Turismo.

Y agregó: “No realizar la renovación dentro del plazo establecido puede generar la suspensión del registro, lo que impediría continuar prestando servicios turísticos hasta que se adelante el proceso correspondiente de reactivación”.