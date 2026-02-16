Suspenden temporalmente el ingreso a un importante sector del Parque Nacional Tayrona: estos son los detalles

Parques Nacionales Naturales de Colombia informó en las últimas horas sobre el cierre temporal del sector Cañaveral del Parque Tayrona por las afectaciones registradas en la infraestructura de las zonas de recreación, como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en días recientes.

La entidad indicó que las precipitaciones han causado las siguientes afectaciones en el parque y en zonas aledañas:

- Desborde de las quebradas Mazón, Santa Rosa, San Lucas y otros cauces.

- Daños estructurales a la infraestructura instalada en el sendero Kogui, principalmente las pasarelas y puentes que permiten el recorrido en los senderos y entre los diferentes atractivos del sector desde Cañaveral hasta el Cabo San Juan del Guía.

— Inundación en el tramo entre el parqueadero y la zona de campin de Cañaveral.

— Desplazamiento de diferentes especies de reptiles, anfibios, insectos, entre otros, generando riesgo a los visitantes.

“La continuidad de las actividades de recreación bajo estas condiciones representa un riesgo no mitigable en el corto plazo. Por tal motivo, y en aplicación del principio de prevención y precaución, se adopta esta medida restrictiva de carácter temporal, la cual se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones climáticas que dieron origen a la contingencia”, agregó la entidad.

“Estas acciones buscan prevenir incidentes, minimizar impactos negativos y garantizar una gestión responsable del área protegida, priorizando la seguridad de las personas y la conservación de los valores naturales del parque y la protección de la fauna que actualmente se encuentra en proceso de reubicación natural”, subrayó Parques Nacionales.

El Parque Tayrona, ubicado en el departamento del Magdalena (Colombia) Foto: Foto suministrada a SEMANA por Parques Naturales

La entidad informó, además, que se encuentra adelantando las acciones necesarias para la recuperación y habilitación de la infraestructura afectada, “con el fin de restablecer de manera segura las actividades ecoturísticas en este sector del parque”.

“La situación de contingencia tendrá un carácter preventivo, excepcional y temporal, y se mantendrá vigente hasta tanto se evidencie una mejora sostenida de las condiciones climáticas, y se cuente con conceptos técnicos que permitan el restablecimiento seguro de las actividades de recreación”, añadió.

Finalmente, hizo un llamado a visitantes, operadores turísticos y comunidad en general a acatar las disposiciones adoptadas, “entendiendo que estas buscan proteger la vida y la integridad; así mismo, evitar el ingreso no autorizado a zonas restringidas durante la contingencia y mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales”.

Otros sectores

En el caso del sector Calabazo, el ingreso de visitantes está limitado hasta el Cabo San Juan del Guía. Es decir, quienes accedan por este sector deben regresar por esta misma ruta. En los sectores Bahía Concha y Neguanje se abre con normalidad.

“Cualquier modificación, levantamiento o ampliación de estas medidas será informada oportunamente por los medios institucionales”, concluyó Parques Nacionales.