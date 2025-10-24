Turismo en Bogotá: El importante evento de la industria cafetera que recibirá la capital del país

Bogotá será sede de uno de los eventos más relevantes de la industria cafetera mundial. La Specialty Coffee Association (SCA) anunció en días pasados que el World of Coffee 2027 y el Campeonato Mundial de Cafés Filtrados se celebrarán en la capital del país entre el el 30 de septiembre al 2 de octubre de 2027, en el marco del Centenario de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC).

“Es la primera vez en la historia que este encuentro global se celebra en Suramérica, un reconocimiento al liderazgo de Colombia en la producción del café de alta calidad y a la solidez del gremio cafetero nacional. Esta decisión resalta la credibilidad, reputación y compromiso de la FNC ante el mundo y representa una oportunidad única para que miles de profesionales, compradores y baristas amantes del café descubran la riqueza de nuestro origen”, destacó la Alcaldía de Bogotá.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, agradeció a Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, por obtener la sede del evento.

“Gracias a él se logró que Bogotá sea sede de este gran evento. También un agradecimiento al equipo de la Asociación de Cafés Especiales, que decidió que Bogotá fuera la sede de este evento. Nuevamente, un evento de talla mundial se va a hacer en Bogotá”, expresó.

Por su parte, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia destacó la importancia del evento y agradeció la confianza de los organizadores.

Germán Bahamón gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. | Foto: Federación Nacional de Cafeteros

“Agradecemos confianza depositada en nuestro país para acoger este espacio de diálogo global, donde los productores compartirán experiencias, soluciones y una visión común de sostenibilidad, equidad y prosperidad para el café del mundo”, sostuvo.

Turismo de reuniones

El Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT) señaló que la realización del World of Coffee 2027 representa un “impulso decisivo para el turismo de reuniones y para los sectores hotelero, gastronómico y creativo, generando nuevas oportunidades de empleo, inversión y visibilidad internacional”.

“Esta noticia se suma al buen momento turístico que atraviesa Bogotá, de acuerdo con el Observatorio de Turismo de Bogotá, la ciudad recibió en el primer semestre de 2025 más de 7,3 millones de turistas, un crecimiento del 0,4 % frente al mismo periodo de 2024. De ellos, 933.000 fueron visitantes internacionales y 6,4 millones nacionales“, dijo la entidad.