Suscribirse

Turismo

Turismo en Bogotá: El importante evento de la industria cafetera que recibirá la capital del país

El evento se llevará a cabo en 2027.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
25 de octubre de 2025, 12:07 a. m.
Bogotá panorámica del Centro Internacional Bogota enero 16 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Bogotá. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Bogotá será sede de uno de los eventos más relevantes de la industria cafetera mundial. La Specialty Coffee Association (SCA) anunció en días pasados que el World of Coffee 2027 y el Campeonato Mundial de Cafés Filtrados se celebrarán en la capital del país entre el el 30 de septiembre al 2 de octubre de 2027, en el marco del Centenario de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC).

“Es la primera vez en la historia que este encuentro global se celebra en Suramérica, un reconocimiento al liderazgo de Colombia en la producción del café de alta calidad y a la solidez del gremio cafetero nacional. Esta decisión resalta la credibilidad, reputación y compromiso de la FNC ante el mundo y representa una oportunidad única para que miles de profesionales, compradores y baristas amantes del café descubran la riqueza de nuestro origen”, destacó la Alcaldía de Bogotá.

Contexto: Lanzan estrategia de turismo gastronómico para posicionar a Bogotá como destino líder en la región; estos son los detalles

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, agradeció a Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, por obtener la sede del evento.

“Gracias a él se logró que Bogotá sea sede de este gran evento. También un agradecimiento al equipo de la Asociación de Cafés Especiales, que decidió que Bogotá fuera la sede de este evento. Nuevamente, un evento de talla mundial se va a hacer en Bogotá”, expresó.

Contexto: Cinco sitios turísticos en Bogotá que no pueden faltar en su itinerario al recorrer la ciudad

Por su parte, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia destacó la importancia del evento y agradeció la confianza de los organizadores.

Germán Bahamón gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros.
Germán Bahamón gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. | Foto: Federación Nacional de Cafeteros

“Agradecemos confianza depositada en nuestro país para acoger este espacio de diálogo global, donde los productores compartirán experiencias, soluciones y una visión común de sostenibilidad, equidad y prosperidad para el café del mundo”, sostuvo.

Turismo de reuniones

El Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT) señaló que la realización del World of Coffee 2027 representa un “impulso decisivo para el turismo de reuniones y para los sectores hotelero, gastronómico y creativo, generando nuevas oportunidades de empleo, inversión y visibilidad internacional”.

“Esta noticia se suma al buen momento turístico que atraviesa Bogotá, de acuerdo con el Observatorio de Turismo de Bogotá, la ciudad recibió en el primer semestre de 2025 más de 7,3 millones de turistas, un crecimiento del 0,4 % frente al mismo periodo de 2024. De ellos, 933.000 fueron visitantes internacionales y 6,4 millones nacionales“, dijo la entidad.

Y agregó: “Estas cifras reflejan la confianza y preferencia de los viajeros por la capital, y proyectan un cierre de año con 14,8 millones de turistas, de los cuales 2 millones serían extranjeros, lo que marcaría un récord histórico para la ciudad”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro dijo que ya definió por quién votará en la consulta del Pacto Histórico: el anuncio sorprendió

2. Avión militar de EE. UU. se estrella en Oklahoma durante misión de entrenamiento: dos tripulantes a bordo

3. Gustavo Petro anunció que el 20 de julio de 2026 presentará al Congreso el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente

4. Esto necesita la Portugal de Cristiano para ir al Mundial: se acaban las oportunidades

5. Petro, sin visa y en la lista Clinton, guarda la esperanza de volver a Estados Unidos: así se imaginó volviendo a ese país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BogotáTurismo en ColombiaEventos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.